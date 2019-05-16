Жители Минвод: «Газовики Арашукова сорвали пломбы с наших счетчиков, а нас не признают потерпевшими!»

О том, что в Минводах газовики срывают у стариков пломбы с газовых счетчиков, а потом их же, пенсионеров, обвиняют в воровстве газа, я слышала еще в 2014-м. Местные жители конкретно рассказывали, что у них действует ОПГ, что простые метрологи, которые ходят по домам, в сговоре с руководством, и потому «ничего не докажешь».

В начале 2019-го, когда советника главы «Межрегионгаза» олигарха Рауля Арашукова арестовали в офисе «Газпрома» в Санкт-Петербурге, о преступной схеме узнала уже вся страна.

Члены следственной группы подтвердили в интервью «КП», что «межрегионгазовики» Северного Кавказа продавали газ «налево» предприятиям за «черный нал», деньги клали себе в карман, а недостачу списывали на физлиц: вручную повреждали пломбы у зазевавшихся бабушек и дедушек. Фишка: если пломба носит следы внешних воздействий, потребление газа за предыдущие полгода рассчитывается не по счетчику, а по нормативам, и потребитель платит в три раза больше. Фактически бабушки и дедушки оплачивали дворцы олигарха и его сынка-сенатора.

Аресты тогда прошли по всему Северному Кавказу, конкретно в Минводах арестовали директора филиала «Межрегионгаза» Гузера Хашукаева и специалиста по работе с юрлицами Ирину Валежную. Я радовалась, что справедливость восторжествовала.

И вдруг в апреле мне в личку упало письмо. «Спасите, - писали жители Минеральных Вод, - Помогите. Никакими потерпевшими от действий газовиков нас не признали, следствие вообще с нами не встречалось. О мошенничестве «Межрегионгаза» мы кричим с 11-го года, все суды проиграли, а теперь - уже после ареста Арашукова! - наших людей снова обвиняют в воровстве газа и требуют платить по придуманным долгам…».

Сказать, что я удивилась - ничего не сказать. Следствие раздумало привлекать мошенников к ответственности? Неужели правы были скептики, которые в феврале уверяли «КП»: кто же Арашукова посадит, он же памятник?

ОБМАНУЛИ РАКОВУЮ БОЛЬНУЮ И МИЛИЦИОНЕРА

Пострадавшие собираются в кафе бывшего начальника БХСС и УБЭПа Кавминвод полковника милиции Николая Курасова. БХСС и УБЭП, кто не знает, - так в разное время называлось одно и то же подразделение МВД по борьбе с экономическими преступлениями: мошенничествами, хищениями государственной собственности. То есть прямо по профилю ОПГ «газовиков».

Тем не менее, 9 сентября 2016 года «Межрегионгаз» пришел и к полковнику.

Вернее, Николай Васильевич сам вызвал сотрудников этой организации: подходил срок менять счетчик, а делать это самостоятельно запрещено.

- Я слышал, что у них есть такая манера - содрать пломбу, - рассказывает Курасов, - поэтому поставил на кухне, где висит счетчик, двух свидетелей: в одном углу и другом. Пришел слесарь, я ему: «Видите? Голографическая наклейка на пломбе целая? Претензий нет?», - он: «Претензий нет». Я сфотографировал голограмму, слесарь отклеил ее, пломба под ней, разумеется, тоже целая, - и тут он и говорит: «Не можете включить плиту?». Я: «Пожалуйста!». Возвращаюсь - этот молодец ковыряет пломбу проволокой: «О, тут нарушено…». Я: «Стоп!» - хватаю его за руку, - а уже поздно, пломба вся исцарапана, целую я не сфотографировал, он же меня отослал, отвлек! И свидетели мои ушами прохлопали…

В общем, развели милиционера с сорокалетним стажем, как фраера ушастого. Курасов написал заявление о возбуждении уголовного дела о мошенничестве - ведь его домашние своими глазами видели, что это слесарь ломал пломбу! - а «Межрегионгаз» составил акт, что она была повреждена до визита их сотрудника, и Курасов незаконно пользовался газом: теперь он должен заплатить 5 тысяч рублей, тогда как обычно платит двести.

Угадайте, кто победил?

- Я писал претензии, - сетует полковник, - сдавал счетчик на независимую экспертизу, которая подтвердила: да, пломба исцарапана, но счетный механизм не нарушен - бесполезно: «Межрегионгаз» на это и внимание обращать не стал. Я жаловался прокурору Минеральных Вод, он мой знакомый, я перед Генпрокуратурой одиночным пикетом стоял! Уголовное дело мое возбуждалось три (!) раза: каждый раз лежало без движения - следователь ничего не делал! - потом материал забирали в край - и с концами, дело пропадало. Последний раз его закрыли на этот новый год, с формулировкой: «В связи с не установлением лиц, совершивших преступление». Хотя я это лицо в заявлении указывал!

В ходе этой борьбы сотрудники «Межрегионгаза» приехали отрезать Курасова от магистрали за неуплату - и сын полковника заплатил требуемые 5 тысяч: «Ладно, папа, все равно ничего не докажешь»…

- А теперь подумайте, - говорит милиционер. - Если я, человек со связями, ничего не смог против этой созданной Арашуковым системы, что может лежачая онкобольная бабушка? Дверь была открыта, контролеры зашли, она: «Ой, сынки, вы уж там сами посмотрите», - через три дня приходит акт: «У вас сорвана пломба, оплатите 40 тысяч рублей»! Дети заплатили, жаловаться они не станут, но случай реальный: когда я стал выступать, ко мне пошли люди со своими ситуациями: я о таких подлостях наслушался - волосы дыбом встали...

Если это правда, историю даже сравнить с чем-то трудно. Обокрасть умирающего от рака - это посильнее «Фауста» Гете.

СХЕМЫ

Схем, судя по рассказу моих собеседников, несколько. Первая и самая распространенная - та, которую провернули с Курасовым, кодовое название: «Ой, ручка не пишет/принесите паспорт». Хозяин отворачивается - пломбу или голограмму на ней царапают той самой ручкой или - если газовик женщина - просто ногтями.

- И тут же составляют акт. Как докажешь?! - возмущается бывший инженер отдела градостроительства администрации Минвод Роза Глухова. - Теперь уже, когда скандал пошел, люди стоят рядом с газовиками и на телефон их снимают, а поначалу терялись!

- Точно, - подтверждает ведущий экономист дирекции ж/д вокзала Ирина Алехина, - я в первые дни вообще не понимала, что происходит, ходила к руководству «Межрегионгаза» и говорила: «Ваши подчиненные ошиблись!».

Пломбу в доме Алехиной, по словам женщины, расковыряли на глазах бывшего мужа, насчитали долг в 14 тысяч, а потом заявили, что плита, колонка и котел Ирины не соответствуют тем, что значатся в архиве «Межрегионгаза» - и добавили еще столько же (долг вырос почти до 30 тысяч). То, что сами газовики полгода назад эти приборы и меняли, они, видимо, «забыли», так же, как «забыли» внести данные в архив. Женщине второй раз пришлось платить за проект установки уже установленных приборов…И, по-моему, все это тянет на вторую схему.

Роза:

- Многие по неграмотности на месте подмахивают акт о неисправности пломбы, который подсовывают контролеры: считай, подписывают себе приговор, потому что потом ничего уже не оспоришь, а газовики и 45 тысяч могут насчитать за квартиру, и семьдесят пять. От чего сумма зависит - непонятно: норматив, по которому «Межрегионгаз» рассчитывает долг, нам не предоставляют. На тех, кто отказывается платить, «Межрегионгаз» подает в суд, и здесь шансов тоже мало: судья всегда отправляет прибор на экспертизу в Карачаево-Черкесию, как будто ближе специалистов нет! Разумеется, с родины Арашуковых каждый раз приходит выгодный газовикам ответ…

Сама Роза, между прочим, суд выиграла, но случай это единственный в Минводах и уникальный, и схема у женщины не первая и не вторая, а третья. Вызванные для поверки счетчика контролеры (каждый потребитель обязан делать поверку раз в восемь лет) заявили, что пломба счетчика не соответствует типу прибора (то есть, Роза мошенница: заменила пломбу, показания - скрутила).

«Как же так, - удивилась женщина, - вы же много раз видели счетчик, почему раньше вас все устраивало?», - «Ничего не знаем, вы должны оплатить 60 тысяч рублей».

Не на ту напали: Глухова развила бешеную активность, списалась с белорусским заводом-производителем счетчика, получила от них ясный недвусмысленный ответ: «Пломба родная, пломбы такого типа на наших приборах применялись», - плюс заручилась поддержкой Роспотребнадзора и приводила сотрудников этого ведомства на каждое заседание.

Суд дрогнул, претензии «Межрегионгаза» были признаны необоснованными, и в краевом суде тоже. Муж Розы за годы процесса получил инфаркт.

Чтобы закончить со схемами: Татьяна Матиенко из Пятигорска пропустила срок той самой поверки счетчика (которую не пропустили Глухова и Курасов): не уследила, потому что паспорт ее прибора, по требованию «Межрегионгаза», хранился в «Межрегионгазе». В итоге получила из «Межрегионгаза» звонок: «Вы должны нам 67 тысяч рублей за год просрочки».

- Получается, они все знали и нарочно тянули! - расстраивается Татьяна. - Ждали, чтобы побольше долга накапало!

Еще один знакомец Глуховой близко не подпустил проверяющих к счетчику, зорко следил, чтобы не трогали его руками, и газовики, по словам Розы… все сделали на бумаге. На счетчике было 64 тысячи кубических метров, а в акте написали: «84 тысячи». Хозяин не заметил подлога и подписал, а потом ему предъявили: на счетчике меньше, значит, скрутил…

Это какая-то игра в наперстки. Сотни вариантов, как обвести простака вокруг пальца.

МАСШТАБ

- Треть населения где-то пострадала, - говорит Курасов.

Роза:

- Лично я знаю человек триста: люди сами подходят: «Ой, а вы судитесь? А у нас точно такая же ситуация…». Говорят, обманывали, в основном, пенсионеров, но вот я сталкивалась с хирургом, с гинекологом, со стоматологом. Спрашиваю: «Сколько с вас требуют?», - «75 тысяч». Потом встречаю, они: «Ну, мы порешали», - это значит, 25 тысяч в руки дали. В основном, так все поступали, поэтому таких, как мы, которые гласно протестуют, всего шестнадцать…

Ирина Алехина:

- Да, я как ни зайду в этот «Регионгаз» («Межрегионгаз». - Ред.), там люди в слезах. Вот, недавно была сцена: в холле сидит пожилой армянин и выкрикивает: «Тут мошенники! Тут бандиты!», - им и неудобно, и прогнать его не могут! Или: пришли к нам проверять счетчик в железнодорожное депо, женщина-контролер, и - по обычной схеме: «Стульчик подайте», - а сама… И в процессе у нее сломался ноготь: треснул нарощенный. Бригадир это услышал, подскочил: «Я, - говорит, - тебе щас морду разобью, и вся бригада подтвердит, что ты поскользнулась и упала…». Вы представляете, какой долг на депо был бы? Это же огромные площади!

- А контролер что сказала? - спрашиваю.

- Сказала: «Нас заставляют, мы вынуждены…».

Город маленький, поэтому в знакомцах у моих собеседников не только потерпевшие. Алехина работала с водителем, жена которого была метрологом (чуть ли не она приходила к Ирине в квартиру): мужчина хвастался, что меньше двадцати пяти тысяч в неделю супруга не получает. Жена еще одного водителя работала в «Межрегионгазе» десять лет назад:

- Рассказывала: пришло новое руководство из Черкесска и объявило: «Теперь будем работать вот так», - метрологи почти все и уволились. Так они набрали новый штат и почти всех - из Карачаево-Черкесии! Они каждый день из другого региона на работу ездят, это же какие доходы надо иметь? У нас здесь средняя зарплата - десять.

Роза Глухова:

- В 2017-м было заседание Гордумы: мы же кому только не писали, и краевому прокурору, и депутатам. Депутаты дали объявление в газету, пришло человек двести потерпевших, хотели растерзать этих сотрудников «Межрегионгаза»! Депутаты написали обращение в Санкт-Петербург в «Газпром» - никакого ответа не было. А потом и депутаты стали нам говорить: «Что вы хотите, Арашуков же сенатор…».

Николаю Курасову газовики незаконно сорвали пломбу на счетчике, но уголовное дело по этому факту так до суда и не дошло.Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

ЗАЯВЛЕНИЕ В СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

Теперь самая трудная часть материала. Казалось бы, все, что описано, было раньше, а ныне власть в Ставропольском крае переменилась, газового олигарха арестовали.

Было бы логично, если бы следствие допросило активистов, сообщивших о преступлении еще несколько лет назад, включило их эпизоды в уголовное дело ОПГ Арашукова, а сотрудники «Межрегионгаза» извинились перед обманутыми и возместили нанесенный им ущерб из своих зарплат.

К сожалению, это не так.

Ирина Алехина:

- В марте этого года газовики снова подали на меня в суд, уже после ареста Арашукова, то есть - они не считают себя виноватыми. Суд отказал им по истечению сроков давности, а они… снова прислали мне требование оплатить те же самые 27 тысяч 800 рублей, которые требовали с самого начала!

Ирина рассказывает, что пришла в «Межрегионгаз» просить акт сверки (документ, где прописаны платежи), а ей грубо ответили: «Какой вам еще акт, вы воровали газ!». Женщина возмутилась: «Это вы воровали газ, ваших пересажали!».

Вот и поговорили. Истечение сроков давности не является реабилитирующим основанием.

А я искренне не понимаю, как лично мне писать об этой ситуации?

Правду говорят люди, позвавшие меня на интервью, или клевещут на сотрудников «Межрегионгаза»? Следствие, вроде, говорило, что правду - но никак заявителей не поддержало. А многие суды, наоборот, поддержали «Межрегионгаз», и объявили говоривших со мной ворами и клеветниками.

Да-да, вы не ослышались: одно время группу товарищей, встретившихся со мной, водил председатель Минераловодской партии пенсионеров Илья Илиади, он много выступал про «беспредел», «систематическое мошенничество» и т. п.

«Межрегионгаз» подал на него в суд о защите чести и достоинства - и выиграл, Илиади замолк. Но я же не хочу повторить судьбу Илиади.

И потому я прошу считать эту статью заявлением в Следственный комитет. Уважаемые следователи, я прошу проверить слова жителей Минеральных Вод (беседа записана на диктофон) и дать им процессуальную оценку, то есть наказать виновных. Тех или этих.

На самом деле, уважаемые следователи, я знаю, почему вы отстранились от «мелких» газовых эпизодов: гигантский объем работы, надо успеть задокументировать миллиардные мошенничества, а срок следствия не бесконечен, преступная группа огромная, у всех очные ставки, высокие покровители и т. д. Все это ясно.

И ясно, что от количества мелких обиженных и обокранных - каменщиков, которым Арашуков не заплатил за строительство «Адиюхъ Пэласа», бизнес-партнеров, с которыми олигарх не рассчитался за дачу и за табун лошадей, пенсионеров с сорванной пломбой - суть дела все равно не изменится. Суд не может дать преступнику срок больше, чем написано в Уголовном кодексе, и ориентироваться он будет на самые тяжкие преступления, такие, как убийства.

Но, здесь речь о социальной справедливости. Да, люди на Северном Кавказе хотят, чтобы в приговоре перечислили их всех: и бабушек, отдавших газовикам из пенсии по 5 тысяч рублей, и всех-всех. Вот председатель партии Илиади: он - точно клеветал на газовиков? Или нет? Если нет, тогда он сам оклеветан ОПГ.

Пусть судья читает приговор с перечислением ВСЕХ этих эпизодов, хотя бы они не влияли на срок - иначе люди вам не поверят. Пусть читает хоть месяц, хоть год.

Иначе зло не будет наказано.

Люди, у которых сорвали пломбу, так и будут ходить с клеймом газовых воров.

Обращение активистов из Минвод к Президенту по поводу беспредела газовиков.

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