2019-05-16T22:00:33+03:00
Общество

США ввели санкции против чеченского спецназа «Терек»

А также против двух соратников Рамзана Кадырова
Михаил ЮЖНЫЙ
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США ввели санкции против чеченского спецназа «Терек»США ввели санкции против чеченского спецназа «Терек»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Минфин США ввел санкции по закону Магнитского в отношении приближенных Рамзана Кадырова Руслана Геремеева, и Абузайда Висмурадова, а также против чеченского спецназа СОБР «Терек». Об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства.

Абузайд Висмурадов сейчас руководит «Тереком» и заодно возглавляет личную охрану главы Чечни Рамзана Кадырова. Известно, что он с Рамзаном Кадыровым близко знаком с самого детства.

Минфин США, введший санкции, указывает, что Висмурадов мог быть причастен к якобы имевшему место нарушению прав человека на территории Чечни, в том числе к «преследованию геев в республике», о котором так что пишут различные западные СМИ.

Также американские правоохранители обвиняют в нарушении прав человека Руслана Геремеева, бывшего заместителя другого чеченского батальона спецназа - «Север». Американцы утверждают, что российские силовики два раза пытались выдвинуть обвинения против Руслана Геремеева как возможного организатора убийства оппозиционного политика Бориса Немцова.

Ранее, правительство США ввело санкции против Премьер-министра Чеченской Республики Муслима Хучиева, замещавшего этой зимой Рамзана Кадырова. Его обвиняют в нарушении прав человека. В заявлении Госдепартамента сообщается, что администрация штатов считает его причастным к пыткам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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