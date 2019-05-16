Стали известны подробности задержания избившего и обезоружившего полицейских чемпиона мира по борьбе

Стали известны подробности задержания чемпиона мира по борьбе Михаила Газаева, напавшего на полицейских в Ардонском районе Северной Осетии. На данный момент по ходатайству следствия он и его сообщник арестованы судом, возбуждены уголовные дела по нескольким статьям уголовного кодекса.

Как рассказала «КП - Северный Кавказ» глава отдела информации и общественных связей МВД по Республике Северная Осетия — Алания Ирина Доева, всё произошло около 2 часов ночи на въезде в город Ардон.

— В такое время, как вы сами понимаете, машин немного, а тут наши ребята увидели, как девятка не просто едет, а буквально «виляет» по дороге. Естественно, заподозрили пьяного за рулём. Остановили, представились, попросили права. Он вроде тоже сначала нормально отвечал, только был запах стойкий алкоголя, — рассказала собеседница «Комсомолки».

Мужчину попросили выйти из автомобиля и пройти для оформления административного протокола. Он подчинился полицейским, но сделал один звонок друзьям, объяснив ситуацию.

— Через пять-семь минут подъехали несколько машин с друзьями задержанного. Одним из них, как оказалось, и был этот чемпион Европы по MMA. Они сходу напали на полицейских, безо всяких объяснений стали их избивать, — пояснила Ирина Доева. — Конечно, спортсмен там был первым. Он одним ударом «вырубил» одного нашего сотрудника, а у второго, при помощи друзей, забрал пистолет, который тот пытался применить для самообороны.

Михаил Газаев в 2013 году стал чемпионом Европы по ММА в тяжёлом весе. Фото: кадр видео

После короткой и болезненной для стражей порядка потасовки нападавшие запрыгнули в машины и поехали в город.

— Тут же был объявлен план-перехват, их взяли почти сразу, они не успели никуда далеко уехать. В этот раз предупреждённые сотрудники сразу расчехлили оружие, зная о вооружённом противнике. Увидев направленные на них пистолеты, нападавшие сдались, — резюмировала глава пресс-службы МВД Северной Осетии.

Против троих задержанных возбудили уголовные дела. Их подозревают по статьям «применение насилия в отношении представителей власти», «хищение оружия и боеприпасов». Впоследствии одного из друзей заподозрили в торговле оружием. Сегодня суд избрал для них меру пресечения.

— По ходатайству следственных органов судом двум подозреваемым в применении насилия в отношении представителей власти, а также в хищении и незаконном обороте оружия и боеприпасов, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, третьему подозреваемому — домашний арест, — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Северная Осетия — Алания.

Напомним, что пик карьеры Михаила Газаева пришёлся на 2012-2013 годы. В это время боец стал чемпионом мира по панкратиону (вид борьбы, — прим.ред.) и провёл три боя в профессиональном MMA. В 2013 году он завоевал титул чемпиона Европы по смешанным единоборствам.

Интересно, что карьера непобедимого спортсмена оборвалась именно из-за нападения на полицейских. Он, и ещё один участник потасовки уже был осуждён по статье «применение насилия в отношении представителей власти».

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Пьяный чемпион Европы по MMA обезоружил и избил полицейских в Северной Осетии

В Северной Осетии боец-тяжеловес, чемпион Европы по смешанным единоборствам (MMA) Михаил Газаев напал на полицейских, остановивших его на дороге, избил и обезоружил несчастных стражей порядка, после чего бежал с места происшествия (подробности).