«Мисс Краса Вселенной» из Карачаево-Черкесии рассказала, как завоевать ее сердце

На майских праздниках двадцатилетняя красавица из Карачаево-Черкесии Халимат Айбазова завоевала титул «Miss Universe Beauty». Хрупкая девушка покорила жюри на конкурсе в турецкой Анталии и тут же вернулась в Россию, чтобы гладить рубашки и работать вожатой в детском лагере. И, конечно же, очаровательная Халимат нашла время, чтобы побеседовать с корреспондентом «КП» и раскрыть секрет непостижимой кавказской красоты.

— «Miss Universe Beauty» — это действительно серьёзный конкурс. Формат похож на «Мисс Мира»: несколько дней мы демонстрируем свою красоту и душу, появляемся на дефиле в разнообразии платьев. Были этапы в национальных костюмах, спортивной одежде, и, конечно же, в вечерних туалетах, — рассказала собеседница «КП». — Приятно порадовало соперничество в творческом конкурсе. Но мне удалось блеснуть. Я выбрала танец — он лучше всего раскрывает истинную женственность. У меня был яркий, чувственный номер «Танец с морем». Я кружилась в танце с огромным, синим полотном, символизируя близость человека и природы.

Халимат Айбазова в короне победительницы «Miss Universe Beauty»Фото: Личный архив героя публикации

Хрупкая и прекрасная карачаевка с неотразимой улыбкой покорила жюри и взяла гран-при конкурса.

— Каждая новая победа — как наркотик. Я вообще пошла в модели со сцены, мне всегда нравилось играть, нравилось быть в центре внимания. А потом к этому прибавился дух соперничества. Когда тебе говорят, что ты чего-то не можешь, хочется доказать всем. Быть в центре внимания и собирать восхищённые взгляды — что может быть прекраснее для молодой и красивой девушки? — задаётся вопросом «Мисс Краса Вселенной».

Юная модель уверена, что главный секрет её красоты — открытость и естественность.

— Очень трудно оценивать себя, очень трудно понять, что больше всего зацепило жюри. Наверное, всё дело в глубине чувств, которые отражаются в наших глазах. И естественной красоте. После конкурса многие косметологи и пластические хирурги тут же стали публиковать мои фотографии, утверждая, что именно они сделали меня такой. Но это ложь от первого и до последнего слова. Я всегда была ярой сторонницей естественной, живой красоты. По-моему, ничто не привлекает так, как индивидуальность. А после операций девушки становятся похожими друг на друга, как под копирку. И эта ложь не может быть прекрасной, — считает «Мисс Краса Вселенной».

Девушка — победительница целой россыпи конкурсов красотыФото: Личный архив героя публикации

Несмотря на то, что Халимат — востребованная модель, девушка не пренебрегает учёбой. Красавица учится на специальности государственное и муниципальное управление РАНХиГС в Ростове. Также красавица увлекается танцами и спортом. Но не ради этого она поскорее сбежала с конкурса красоты, а ради детей.

— Они — моя любовь. Каждый год я езжу в лагеря вожатой. Сразу после конкурса рванула туда. Если раньше, когда я выигрывала более скромные конкурсы, мне удавалось всё более-менее скрывать, то на этот раз всё пошло наперекосяк. Почти сразу по приезду мне нужно было перегладить одежду для вожатых. И вот, я сижу на полу вожацкой и глажу вещи, а тут забегают девочки и фотографируют. И, естественно, выкладывают в Instagram с подписью «"Мисс Краса Вселенной" гладит нам вещи». Вот так и получается, что девушки подкалывают, а молодые люди и дети восхищаются, — делится Халимат.

Фото из лагеря, в котором Халимат работала вожатойФото: Личный архив героя публикации

Поклонников у девушки море, но к «Комсомолкой» она поделилась секретом, как завоевать сердце неприступной красавицы с подиума.

— Если вам понравилась такая особенная девушка, нужно разделять её увлечения. Нужно понимать, что она обожает быть в центре внимания и поддерживать её в этих начинаниях. Большинство мужчин этого не могут, не понимают. Кроме того, я просто обожаю мужчин с отличным чувством юмора. Если вы смогли меня рассмешить — это уже почти победа. Из-за этого мне часто мама говорила, что меня покорит клоун. Конечно же, это не так. Но эта лёгкость, которая приходит со смехом — то самое чувство, которое сближает.

Девушка с лёгкостью развеивает миф о том, что красавицам нравятся карьеристы. Кавказская чаровница расписалась в любви к романтикам.

— Да, я, конечно же, люблю живых, целеустремлённых людей, которые движутся вперёд. Это важное качество не только для мужчины, но для любого. Но, сказать честно, я обожаю мечтателей. Тех, кто ставит такие цели, которые, возможно, совершенно не осуществимы, но прекрасны. За такими мужчинами хочется идти, — резюмировала новая «Miss Universe Beauty» Халимат Айбазова.