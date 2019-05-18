Стало известно расписание телетрансляций матчей чемпионата мира 2019 по хоккею с 20 по 26 мая. Командам осталось сыграть по одному матчу на групповом этапе. 23 мая стартует плей-офф. Четвертьфинальные пары сформированы таким образом (буква обозначает группу, цифра - занятое в ней место): 1В - 4А, 2А - 3В, 2В - 3А, 1А - 4В. Полуфиналы назначены на 25 мая, а 26 мая состоится финал и матч за третье место.

Расписание телетрансляций матчей группового этапа чемпионата мира 2019 по хоккею на 20 мая

6:00, Матч Игра. Австрия - Чехия

8:25, Матч Игра. Россия - Швейцария

10:40, Матч Игра. Германия - США

12:40, Матч Игра. Россия - Швейцария

13:55, Матч ТВ. Австрия - Чехия

14:55, Матч Игра. Франция - Финляндия

16:10, Матч ТВ. Россия - Швейцария

17:05, Матч Арена. Франция - Великобритания (прямая трансляция)

17:05, Матч Игра. Швеция - Латвия (прямая трансляция)

19:35, Матч Игра. Франция - Великобритания

21:05, Матч ТВ. Канада - Дания (прямая трансляция)

21:05, Матч Игра. Австрия - Италия (прямая трансляция)

23:35, Матч Игра. Канада - Дания

Расписание телетрансляций матчей группового этапа чемпионата мира 2019 по хоккею на 21 мая

1:20, Матч ТВ. Франция - Великобритания

1:35, Матч Игра. Швеция - Латвия

3:30, Матч ТВ. Австрия - Италия

3:35, Матч Игра. Франция - Великобритания

6:00, Матч Игра. Австрия - Италия

8:20, Матч Игра. Канада - Дания

10:30, Матч ТВ. Швеция - Латвия

10:40, Матч Игра. Франция - Великобритания

13:05, Матч ТВ. Чехия - Швейцария (прямая трансляция)

13:05, Матч Игра. Финляндия - Германия (прямая трансляция)

15:35, Матч Игра. Чехия - Швейцария

17:05, Матч ТВ. Словакия - Дания (прямая трансляция)

17:05, Матч Игра. Норвегия - Латвия (прямая трансляция)

19:35, Матч Игра. Словакия - Дания

21:05, Матч ТВ. Канада - США (прямая трансляция)

21:05, Матч Игра. Канада - США (прямая трансляция)

21:15, Первый канал. Россия - Швеция (прямая трансляция)

23:35, Матч Игра. Россия - Швеция

Расписание телетрансляций матчей группового этапа чемпионата мира 2019 по хоккею на 22 мая

1:45, Матч Игра. Финляндия - Германия

4:00, Матч Игра. Чехия - Швейцария

6:00, Матч Игра. Норвегия - Латвия

8:00, Матч Игра. Россия - Швеция

9:00, Матч ТВ. Финляндия - Германия

10:00, Матч Игра. Канада - США

12:00, Матч Игра. Россия - Швеция

12:00, Матч ТВ. Норвегия - Латвия

14:00, Матч Игра. Словакия - Дания

15:05, Матч ТВ. Россия - Швеция

16:00, Матч Игра. Канада - США

18:00, Матч Игра. Чехия - Швейцария

20:00, Матч Игра. Россия - Швеция

22:00, Матч Игра. Канада - США

Расписание телетрансляций матчей группового этапа и плей-офф* чемпионата мира 2019 по хоккею на 23 мая

00:00, Матч Игра. Финляндия - Германия

2:00, Матч Игра. Норвегия - Латвия

4:00, Матч Игра. Словакия - Дания

6:00, 10:15, 12:30, 14:50, Матч Игра - трансляции из Словакии (матчи еще не определены)

17:05, Матч ТВ. 1/4 финала (прямая трансляция)

17:05, Матч Игра. 1/4 финала (прямая трансляция)

19:35, Матч Игра. 1/4 финала

21:05, Матч ТВ. 1/4 финала (прямая трансляция)

21:05, Матч Игра. 1/4 финала (прямая трансляция)

23:35, Матч Игра. 1/4 финала

* Кроме того, все матчи сборной России в плей-офф чемпионата покажет Первый Канал. Из-за этого поменяется сетка вещания, будьте внимательны. Также за трансляциями можно следить на сайте 1tv.ru в разделе «Спорт».

Расписание телетрансляций плей-офф чемпионата мира 2019 по хоккею на 24 мая

6:00, Матч Игра. 1/4 финала

13:10, Матч ТВ. 1/4 финала

16:15, Матч ТВ. 1/4 финала

Расписание телетрансляций плей-офф чемпионата мира 2019 по хоккею на 25 мая

6:00, Матч ТВ. 1/4 финала

6:00, Матч Игра. 1/4 финала

10:25, Матч ТВ. 1/4 финала

13:00, Матч Игра. 1/4 финала

16:05, Матч ТВ. 1/2 финала (прямая трансляция)

20:05, Матч ТВ. 1/2 финала (прямая трансляция)

20:05, Матч Игра. 1/2 финала (прямая трансляция)

Расписание телетрансляций плей-офф чемпионата мира 2019 по хоккею на 26 мая

7:10, Матч ТВ. 1/2 финала

9:40, Матч ТВ. 1/2 финала

16:35, Матч ТВ. Матч за 3-е место (прямая трансляция)

16:35, Матч Игра. Матч за 3-место (прямая трансляция)

21:05, Матч Игра. Финал (прямая трансляция)