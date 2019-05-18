Расписание телетрансляций матчей чемпионата мира 2019 по хоккею с 20 по 26 мая
Стало известно расписание телетрансляций матчей чемпионата мира 2019 по хоккею с 20 по 26 мая. Командам осталось сыграть по одному матчу на групповом этапе. 23 мая стартует плей-офф. Четвертьфинальные пары сформированы таким образом (буква обозначает группу, цифра - занятое в ней место): 1В - 4А, 2А - 3В, 2В - 3А, 1А - 4В. Полуфиналы назначены на 25 мая, а 26 мая состоится финал и матч за третье место.
Расписание телетрансляций матчей группового этапа чемпионата мира 2019 по хоккею на 20 мая
6:00, Матч Игра. Австрия - Чехия
8:25, Матч Игра. Россия - Швейцария
10:40, Матч Игра. Германия - США
12:40, Матч Игра. Россия - Швейцария
13:55, Матч ТВ. Австрия - Чехия
14:55, Матч Игра. Франция - Финляндия
16:10, Матч ТВ. Россия - Швейцария
17:05, Матч Арена. Франция - Великобритания (прямая трансляция)
17:05, Матч Игра. Швеция - Латвия (прямая трансляция)
19:35, Матч Игра. Франция - Великобритания
21:05, Матч ТВ. Канада - Дания (прямая трансляция)
21:05, Матч Игра. Австрия - Италия (прямая трансляция)
23:35, Матч Игра. Канада - Дания
Расписание телетрансляций матчей группового этапа чемпионата мира 2019 по хоккею на 21 мая
1:20, Матч ТВ. Франция - Великобритания
1:35, Матч Игра. Швеция - Латвия
3:30, Матч ТВ. Австрия - Италия
3:35, Матч Игра. Франция - Великобритания
6:00, Матч Игра. Австрия - Италия
8:20, Матч Игра. Канада - Дания
10:30, Матч ТВ. Швеция - Латвия
10:40, Матч Игра. Франция - Великобритания
13:05, Матч ТВ. Чехия - Швейцария (прямая трансляция)
13:05, Матч Игра. Финляндия - Германия (прямая трансляция)
15:35, Матч Игра. Чехия - Швейцария
17:05, Матч ТВ. Словакия - Дания (прямая трансляция)
17:05, Матч Игра. Норвегия - Латвия (прямая трансляция)
19:35, Матч Игра. Словакия - Дания
21:05, Матч ТВ. Канада - США (прямая трансляция)
21:05, Матч Игра. Канада - США (прямая трансляция)
21:15, Первый канал. Россия - Швеция (прямая трансляция)
23:35, Матч Игра. Россия - Швеция
Расписание телетрансляций матчей группового этапа чемпионата мира 2019 по хоккею на 22 мая
1:45, Матч Игра. Финляндия - Германия
4:00, Матч Игра. Чехия - Швейцария
6:00, Матч Игра. Норвегия - Латвия
8:00, Матч Игра. Россия - Швеция
9:00, Матч ТВ. Финляндия - Германия
10:00, Матч Игра. Канада - США
12:00, Матч Игра. Россия - Швеция
12:00, Матч ТВ. Норвегия - Латвия
14:00, Матч Игра. Словакия - Дания
15:05, Матч ТВ. Россия - Швеция
16:00, Матч Игра. Канада - США
18:00, Матч Игра. Чехия - Швейцария
20:00, Матч Игра. Россия - Швеция
22:00, Матч Игра. Канада - США
Расписание телетрансляций матчей группового этапа и плей-офф* чемпионата мира 2019 по хоккею на 23 мая
00:00, Матч Игра. Финляндия - Германия
2:00, Матч Игра. Норвегия - Латвия
4:00, Матч Игра. Словакия - Дания
6:00, 10:15, 12:30, 14:50, Матч Игра - трансляции из Словакии (матчи еще не определены)
17:05, Матч ТВ. 1/4 финала (прямая трансляция)
17:05, Матч Игра. 1/4 финала (прямая трансляция)
19:35, Матч Игра. 1/4 финала
21:05, Матч ТВ. 1/4 финала (прямая трансляция)
21:05, Матч Игра. 1/4 финала (прямая трансляция)
23:35, Матч Игра. 1/4 финала
* Кроме того, все матчи сборной России в плей-офф чемпионата покажет Первый Канал. Из-за этого поменяется сетка вещания, будьте внимательны. Также за трансляциями можно следить на сайте 1tv.ru в разделе «Спорт».
Расписание телетрансляций плей-офф чемпионата мира 2019 по хоккею на 24 мая
6:00, Матч Игра. 1/4 финала
13:10, Матч ТВ. 1/4 финала
16:15, Матч ТВ. 1/4 финала
Расписание телетрансляций плей-офф чемпионата мира 2019 по хоккею на 25 мая
6:00, Матч ТВ. 1/4 финала
6:00, Матч Игра. 1/4 финала
10:25, Матч ТВ. 1/4 финала
13:00, Матч Игра. 1/4 финала
16:05, Матч ТВ. 1/2 финала (прямая трансляция)
20:05, Матч ТВ. 1/2 финала (прямая трансляция)
20:05, Матч Игра. 1/2 финала (прямая трансляция)
Расписание телетрансляций плей-офф чемпионата мира 2019 по хоккею на 26 мая
7:10, Матч ТВ. 1/2 финала
9:40, Матч ТВ. 1/2 финала
16:35, Матч ТВ. Матч за 3-е место (прямая трансляция)
16:35, Матч Игра. Матч за 3-место (прямая трансляция)
21:05, Матч Игра. Финал (прямая трансляция)
ИСТОЧНИК KP.RU