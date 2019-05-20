2019-05-20T11:38:03+03:00
Общество

В КБР наказали "полицейского" из "отдела по борьбе с усатыми тетками"

Шутника нашли по одному ролику из интернета [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Парень признал вину и извинилсяПарень признал вину и извинился
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В Баксане наказали 18-летнего шутника, стилизовавшего свои белые "Жигули" под патрульную машину. Парень так постарался, что на первый взгляд и не отличить от оригинала. Только на месте указания отдела МВД красовалась остроумная подпись "отдел по борьбе с усатыми тетками".

Шутник в КБР стилизовал "Жигули" под патрульное авто "отдела по борьбе с усатыми тетками".

Запись с опасной ездой на этой псевдо-полицейской машине нарушитель выложил в сети - похвастаться. По ней уже настоящие правоохранители и вычислили хулигана. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Кабардино-Балкарии, в отделении парень выразил сожаление о проделке и вину полностью признал.

- В отношении 18-летнего жителя Баксана административный материал по статье "Управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб", - сказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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