Кадыров о речи Зеленского на инаугурации: "Наобещал больше, чем Ленин в 1917-м"

Глава Чеченской республики высказал свое мнение о речи, которую произнес Владимир Зеленский на своей инаугурации, выступая перед Верховной Радой. По мнению Рамзана Кадырова, Зеленский наобещал людям больше, чем Ленин в 1917 году, а его речь "явно писали и редактировали за океаном". Иначе, на взгляд Кадырова, он не стал бы в первый же день президентства делать воинственные заявление по поводу претензий на чужие территории.

- Не забывайте, что Россия относится к речам Киева про Крым, как к детским шалостям, а шалости иногда сильно раздражают, - заявил Кадыров. - Если бы России нужны были чужие земли, Киев давно стал бы областным центром на западе РФ. Большой, красивый, цветущий город! Но Россия этого не сделает никогда! Мы уважаем территориальную целостность страны братского украинского народа! Нам чужого не надо, но и своего никому не отдадим!

Кадыров признался, что был о Зеленском лучшего мнения и рассчитывал, что успешный шоумен станет "трезвомыслящим политиком".

- А вы позарились на чужое, - сказал глава ЧР. - Так добрые соседи не поступают! Вынужден разочароваться в вас. А так не хотелось в первый же день!

Лидер Чечни считает, что Крым навсегда вернулся в Россию и никуда от нее уходить не собирается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/709829" frameborder="0"></iframe> Полное обращение Владимира Зеленского, нового президента Украины.

- Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и вовеки веков будет составной частью России. Читайте, изучайте историю, тогда избавитесь от несбыточных надежд, - подчеркнул Кадыров.

Что касается Донбасса, то политик назвал эту территорию "искусственно выдавленной" безрассудными действиями руководства Украины.

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