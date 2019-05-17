Цыганский барон заставил жену и родных похитить красавицу для влюблённого сына на Ставрополье

На Ставрополье в суд передано дело о похищении 18-летней красавицы. В неё был влюблён 19-летний сын цыганского барона. Молодой человек мечтал о свадьбе, но знал, что избранница не разделяет его чувств. Тогда в дело вмешался куда более решительный отец.

— Узнав, что его сын безнадёжно влюблён, глава семейства решил организовать похищение невесты. Он подговорил свою жену, старшего сына и других родственников — семь человек. При чём среди них были две женщины, а самого влюблённого «на дело» не взяли. Был составлен план, распределены роли, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Поздним вечером 15 марта заговорщики собрались у дома цыганского барона, вызвали две машины такси и отправились в село Янкуль, где красавица жила с семьёй.

Организатор похищения непосредственного участия в нём не принимал, но тоже попал под статью. Фото: следственное управление СКР по Ставропольскому краю

— Они приехали к частному дому другой цыганской семьи около одиннадцати вечера. Часть жильцов уже спала или ложились спать. Один из мужчин вломился в «предбанник» дома и открыл первую дверь. Вторую выбили всем скопом, несмотря на то, что её успели запереть на засов, — объяснили «КП» в следственном управлении.

Испуганная жертва поняла, что происходит и спряталась под кровать в детской. Но девушку это не спасло — когда вломившаяся в дом шайка не нашла красавицу, подозреваемые стали с пристрастием допрашивать членов её семьи.

— Они угрожали убийством восьмимесячному ребёнку, избили главу семейства и даже подняли руку на мать. В итоге, не добившись ровным счётом ничего, обыскали весь дом с помощью фонариков на телефонах, нашли девушку, схватили и увезли с собой, — объяснили в пресс-службе.

Жена главы семейства. Фото: следственное управление СКР по Ставропольскому краю

Родные похищенной красавицы не стали долго думать и обратились в полицию. И уже на следующий день, 16 мая девушку вызволили из плена и вернули в семью.

— Расследованием дела занимался Кочубеевский межрайонный следственный отдел. Специалисты восстановили ситуацию, собрали доказательства и возбудили против главы семейства и семерых исполнителей уголовные дела по статьям «похищение человека группой лиц с применением насилия», «нарушении неприкосновенности жилища» и одному из нападавших по статье «угроза убийством». С обвинительным заключением прокурора они были переданы в суд для рассмотрения по существу, — резюмировали в следственном управлении СКР по краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Ставрополье 19-летний цыган похитил 16-летнюю невесту

По информации ведомства, днем 12 февраля нынешнего года молодой человек похитил девочку-подростка прямо из ее дома в Михайловске. Парень очень хотел жениться на своей возлюбленной, но ее родители были против их связи, ведь их дочке еще совсем мало лет и она даже не окончила среднюю школу. Да и достойный выкуп за невесту цыган выплатить не мог (подробности).