Подумаешь, стена завалилась: в Дагестане дети ходят в аварийную школу 1965 года постройки
Еще с 1965 года в дагестанском селе Туруф работает сборно-щитовая школа, временная по задумке, готовая простоять максимум 15 лет. Но что называется: нет ничего более постоянного, чем временное. Уже с первого взгляда понятно, что здание в аварийном состоянии и ремонт здесь - мертвому припарка.
Трудно поверить, что этот сарай - единственная школа в селе с 450 жителями
Стены изрезаны щелями и держатся на самодельных подпорках - их поставили сами учителя, крыша течет, полы прогнили. Но при всем при этом, учатся в "Туруфской СОШ" 73 ребенка, а вместе с педагогами и техработниками ее регулярно посещают больше ста человек.
Как рассказал "КП-Северный Кавказ" директор "Туруфской СОШ", после инспекции Роспортебнадзора суд на 90 дней опечатал два класса. Весной под давлением тающего на крыше снега отошла южная стена. Первоклашек поэтому переселили в крохотный пионерский класс, а выпускников - в кабинет информатики. В целом же заведение, на взгляд экспертов, выглядит не так уж плохо и простоит еще парочку землетрясений. Да, село расположилось в сейсмоопасной зоне, где каждые полгода трясет из-за подземных толчков.
В классах крыша может упасть на детей в любой момент
- Своими руками туалеты построили, водопровод провели, обои поклеили, линолеум постелили, яблоневый сад заложили, - говорит директор школы Абулфет Алигамедов. - Здание ничего не спасет - только сносить и строить новое. В 2015 году выделяли 3,5 млн рублей на ремонт. Вот только к нам деньги почему-то не дошли.
В сентябре туруфская средняя школа отметит 90 лет. По случаю юбилея учителя с детворой думают устроить праздник. Но планируют с важной оговоркой: если школа к тому времени не рухнет.
Кстати, там же в республике житель Хебатли много лет борется за снос аварийной школы в его селе. Здание с прогнившими перекрытиями и щелями по всему периметру держится на "божьей воле".
Аварийная школа в Дагестане.
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ИСТОЧНИК KP.RU