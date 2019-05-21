Родовое село переименовали в честь Кадырова

Решением совета жителей родовое село Кадыровых Центарой (чеченцы также назвают его Хоси-Юрт) переименовали в честь первого президента Чеченской Республики и отца нынешнего главы региона Ахмата-Хаджи Кадырова. Теперь поселение будет носить название Ахмат-Юрт. Об этом в социальных сетях сообщил сам чеченский лидер.

— В моем родном селе Хоси-Юрт состоялся большой сход граждан. Мне сообщили, что единогласно принято решение переименовать село в Ахмат-Юрт. Сход обратился в органы законодательной и исполнительной власти Чеченской Республики с просьбой поддержать эту инициативу, — написал Рамзан Кадыров.

Руководство республики посчитало такую инициативу достойной и позволило изменить название на Ахмат-Юрт.

— Выступающие на сходе мотивировали своё желание назвать село в честь Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова тем, что он навсегда подвёл черту под многовековой трагической историей народа Чечни. Ценой собственной жизни спас чеченцев от полного уничтожения, один встал на пути террористов из 51 страны, мобилизовал лучших сынов Чечни на борьбу с международным терроризмом, сплотил разобщенную нацию, провёл всенародный референдум о будущем Чечни, предотвратил развал России и заложил прочный фундамент под мирное развитие Чечни в составе Российской Федерации, — объясняет это решение Рамзан Кадыров.

Изначально сообщалось, что инициатором идеи стал спикер парламента Чечни Магомед ДаудовФото: Социальные сети

Кроме того, глава региона сообщил, что предыдущее название села было не слишком логичным. По его словам, муниципалитет носил имя сборщика налогов, который, к тому же, не был чеченцем.

— Инициаторы присвоения селу имени Ахмата-Хаджи также заявили, что именно его предки первыми поселились на этом месте и основали населенный пункт. Первая могила на местном кладбище тоже была вырыта его предку. Что касается Хоси Умаханова, чьё имя носило село, то специалистам известно, что он не родился в этом селе, не является чеченцем и даже уроженцем Чечни. По некоторым данным в царское время он был сборщиком налогов, — резюмировал Кадыров.

Напомним, что ранее сообщалось, что инициатором такой идеи стал спикер парламента республики Магомед Даудов, который первый сообщил радостную новость о переименовании села.

КСТАТИ

В Чечне предложили переименовать в честь Кадырова его родное село

В Чечне спикер парламента Магомед Даудов предложил назвать родовое село Ахмата-Хаджи Кадырова в его честь. Сейчас населенный пункт официально зовется Центарой. Даудов говорит, что селение следует переименовать в Ахмат-юрт (подробности).