18-летний студент Асхаб Тамаев, более известный как «чеченский Халк», возмутил общественность новым видео. На его кадрах молодой спортсмен предлагает однокурснику заплатить за пропущенные удары. Ролик на своей странице опубликовал сам чеченский блогер.

На кадрах видно, как «чеченский Халк» предлагает однокурснику послужить для него манекеном. Молодой человек хочет отработать удары с «вертушки». При этом сам спортсмен ставит себе задачу не попасть по голове парня. За каждый неудачный удар известный спортсмен обещает студенту выплачивать по 5 тысяч рублей.

Чеченский Халк бьёт людей за деньги на улице.

Спортсмен поставил для себя сверхсложную задачу, сократив дистанцию между собой и живой «боксёрской грушей» до минимума. В первый раз парень даже не решается нанести удар. А жертва сильно пугается, понимая, что, вероятно, «чеченский Халк», может и не выполнить поставленную задачу.

На второй раз «вертушка» получается идеальной. Однокурсник вздыхает с облегчением, но Асхаб хочет попробовать ещё разок. И, конечно, эта попытка заканчивается прискорбно — живая «боксёрская груша» получает увесистый удар.

Большинство подписчиков хвалили Асхаба, называя спортсмена «красавой» и своим кумиром. Однако нашлись те, кто пожалел молодого человека, настаивая, что одна ошибка в таком случае может стоить сломанной шеи. Другие резко осудили парня, сообщив, что «бить людей за деньги» — не лучшая идея для спорсмена, пропагандирующего здоровый образ жизни и достойное поведение.

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