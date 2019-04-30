"Чеченский халк" подарил себе "Мерседес" за 6 млн на 18-летие
"Чеченский халк" Асхаб Тамаев отмечает свое совершеннолетие. И в соцсети хвастается перед фанатами новеньким "Мерсем", который на именины подарил себе сам.
- Друзья, вот и наступил день, когда мне 18 лет! Решил побаловать себя покупкой этого МОНСТРА, - подписал юноша совместное с черным "Mercedes" фото. - Ставьте себе цели и добивайтесь их.
Фанаты поздравили Асхаба с днем рождения и покупкой авто. Но многих всерьез взволновал вопрос: откуда у вчерашнего школьника больше 6 млн рублей на элитного "немца"?. А именно столько стоит его "Mercedes G-Класса".
- Скажи честно сам заработал или Кадыров подарил? - шутят подписчики. - Одно фото - две машины.
Свою "лошадку" Тамаев никому не доверяет. И намывает ее только сам:
"Чеченский халк" моет свою новенькую дорогостоящую иномарку.
- Не доверяю свою любимую никому, - подписал ролик Асхаб.
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ИСТОЧНИК KP.RU