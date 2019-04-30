"Чеченский халк" подарил себе "Мерседес" за 6 млн на 18-летие

"Чеченский халк" Асхаб Тамаев отмечает свое совершеннолетие. И в соцсети хвастается перед фанатами новеньким "Мерсем", который на именины подарил себе сам.

- Друзья, вот и наступил день, когда мне 18 лет! Решил побаловать себя покупкой этого МОНСТРА, - подписал юноша совместное с черным "Mercedes" фото. - Ставьте себе цели и добивайтесь их.

Фанаты поздравили Асхаба с днем рождения и покупкой авто. Но многих всерьез взволновал вопрос: откуда у вчерашнего школьника больше 6 млн рублей на элитного "немца"?. А именно столько стоит его "Mercedes G-Класса".

- Скажи честно сам заработал или Кадыров подарил? - шутят подписчики. - Одно фото - две машины.

Свою "лошадку" Тамаев никому не доверяет. И намывает ее только сам:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/706342" frameborder="0"></iframe> "Чеченский халк" моет свою новенькую дорогостоящую иномарку.

- Не доверяю свою любимую никому, - подписал ролик Асхаб.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

"Чеченский халк" Асхаб Тамаев с "шеей-базукой" и гигантскими бицепсами затмил "Синтолового качка"

16-летний борец невероятных размеров Асхаб Тамаев осудил Кирилла Терешина за "хайп" и "тупость" [видео]

"Чеченский халк" избил блогера в московском ЦУМе

Пострадавший заявил, что кавказцы накинулись на него толпой [видео]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кадыров подарил ещё один люксовый Mercedes семье Нурмагомедова

Глава Чечни не смог отпустить любимого спортсмена с пустыми руками (подробнее)