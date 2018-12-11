2018-12-11T12:17:41+03:00
Общество

"Чеченский Халк" избил блогера в московском ЦУМе

Пострадавший заявил, что кавказцы накинулись на него толпой [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Парни подрались в ТЦПарни подрались в ТЦФото: СОЦСЕТИ
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"Чеченский Халк" приехал в Москву, где встретился со своим старым оппонентом из социальных сетей Филиппом Марвиным, с которым они давно планировали помериться силами. Парни договорились провести настоящий бой, который выявит сильнейшего. Перед поединком Асхаб Тамаев и блогер решили встретиться в торговом центре, но что-то пошло не так. Вот как описывает произошедшее Марвин:

- Я пришел со своим менеджером, который и мухи не обидит, а Тамаев явился в окружении шести дружков. Вот мне тут все говорят, что нужно было его бить первым, но я даже не планировал драться в тот день, особенно в торговом центре. И кстати, Асхаб везде пишет, что я сбежал с места драки, но он сам быстренько скрылся со своей компанией.

А вот обладатель гигантской шеи уверен, что полностью морально уничтожил своего соперника, да еще и подбил ему глаз. Асхаб записывает видео, где рассказывает что "нашел этого черта" в торговом центре и тому просто повезло, что друг остановил Тамаева и не дал ему продолжить избиение.

Если богатырь из Чечни считает свое поведение правильным, то его подписчики осудили потасовку в центре Москвы.

- Вот из-за таких как ты в столице считают, что все чеченцы не умеют себя вести. Куда смотрит твой отец? Пора вернуться домой и ответить за свои поступки.

- Ты вообще в курсе, что драки в общественных местах - преступление? Административку захотел?

- Какой кошмар! Как тебе не стыдно вообще? Занимался бы спортом, а не распускал руки на камеру. Ты бы еще лезгинку у лифта танцевать начал.

"Чеченский Халк" устроил драку в Москве.

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