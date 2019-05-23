В Дагестане по подозрению в отчуждении земель задержали депутата парламента республики

По делу о махинациях с муниципальной и федеральной землей на территории Дагестана привлекли депутата Народного Собрания республики Фикрета Раджабова. Народного избранника задержали накануне. Предстоит суд, который выберет для него меру пресечения.

- Вчера провели обыски в его доме, - подтвердил информацию для "КП-Северный Кавказ" старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СКР Дагестана Расул Темирбеков.

Следствие проверяет его деятельность в должности чиновника в администрации Махачкалы. Предположительно, Раджабов незаконно оформил на себя государственную землю, которой по факту владеет бывший мэр столицы Дагестана.

Накануне СКР России завел уголовное дело на экс-руководителя Росреестра Дагестана Сафиюла Магомедова, специалистов и экспертов Росреестра Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева, кадастрового инженера Абдулу Умаханова, бывшего замглавы администрации Махачкалы Германа Рагимханова и гражданина Ислама Исмаилова. Еще в 2000 году чиновники сколотили банду и за почти 20 лет провернули махинаций с государственной землей на 370 млн рублей.

- Подозреваемые создали преступное сообщество, целью которого являлось незаконное обогащение путем проведения незаконных юридических действий с земельными участками, находящимися в муниципальной и федеральной собственности, расположенными на территории Республики Дагестан, а также последующего их незаконного отчуждения, - сообщили ранее в надзорном ведомстве.

Следователи устанавливают личности всех причастных к преступлению лиц.

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