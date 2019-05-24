В Дагестане попала на видео ликвидация трех вооруженных террористов

Правоохранители опубликовали видео ликвидации трех вооруженных террористов.

По данным Национального антитеррористического комитета, спецназовцы проводили проверку в Кизилюртовском районе Дагестана. При осмотре нежилого частного дома в селении Султан-Янги-Юрт сотрудники правопорядка были обстреляны неизвестными бандитами.

Для ликвидации террористов была привлечена специальная боевая техника. Ответным огнем спецназа были нейтрализованы трое стрелявших боевиков. На месте боестолкновения обнаружены автоматы убитых бандитов и боеприпасы к ним.

Потерь среди правоохранителей и гражданского населения, по информации НАК, нет. Сотрудники ФСБ устанавливают имена убитых боевиков. По предварительным данным, нейтрализованные бандиты принадлежали к одной из бандгрупп и готовили в Дагестане крупные теракты.

По факту стрельбы в сотрудников спецназа возбуждено уголовное дело.