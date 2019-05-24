Нокаут года: дагестанский боец MMA вырубил соперника коленом на 10 секунде боя

В профессиональной бойцовской лиге (PFL) новый рекорд — дагестанец Мовлид Хайбулаев (14-0) нокаутировал соперника на 10 секунде боя. Брутальный удар в прыжке коленом отправил отдыхать бывшего бойца UFC американца Дэймона Джексона (16-3). По мнению комментаторов и аналитиков Хайбулаев сделал блестящую заявку на «Нокаут года» в смешанных единоборствах (MMA).

Самый быстрый нокаут в истории PFL: Мовлид Хайбулев нокаутирует американца Дэймона Джексона. 10 seconds of perfection - the fastest stoppage in PFL history! Movlid Khaybulaev moves to 14-0. Khaybulaev earns 6 points with the 1st Round KO #PFLmma #PFL2 https://t.co/w2bnIsHJH5

Второй турнир второго сезона PFL в Юниондэйле прошёл под диктовку российских спортсменов. В нём приняли участие пять бойцов с Северного Кавказа и все пятеро одержали верх в своих поединках. Помимо блестяще выступившего Хайбулаева, аплодисменты сорвал Ахмед Алиев (18-4), в блестящем стиле победивший бразильца Карлоса Силву (11-2). Оппонент россиянина капитулировал в первом раунде, в нокаут представитель Южной Америки отправился после мощной серии ударов руками.

Ахмад Алиев нокаутирует бразильца Карлоса Силву. So right now! Akhmed Aliev extends his win streak to 8 with a W in his #PFLmma debut. Aliev earns 6 points with the 1st Round KO #PFL2 https://t.co/z5Y98bslaP

Остальные спортсмены победили решением судей. Ислам Мамедов (17-2) не без труда вырвал победу в бою с французом Илем Джируном (16-5). Мнения рефери разделились, но в итоге двое из трёх отдали верх российскому бойцу — 29-28, 28-29, 29-28.

Рашид Магомедов (23-3) взял верх над уроженцем Таджикистана Лоиком Раджабовым (11-1). На этот раз судьи сошлись во мнениях — 30-27, 30-27, 30-27.

Последним триумфатором стал Гаджи Рабаданов (12-3) победивший американца Стивена Сайлера (32-19). Здесь судьи также приняли единогласное решение — 30-27, 29-28, 30-27.