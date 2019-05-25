Ахмат - Ростов 26 мая 2019: Прогноз на матч 30 тура чемпионата России по футболу

Прогноз на матч «Ахмат» - «Ростов» 26 мая 2019 года - в 30 туре чемпионата России по футболу команды сыграют на Ахмат-Арене в Грозном в свое удовольствие. Никаких турнирных задач соперники уже не решают. Тренеры Рашид Рахимов и Валерий Карпин могут дать отдохнуть лидерам и попробовать молодых игроков.

Дончане еще в 28 туре окончательно потеряли шансы сыграть в еврокубках - за два матча сократить отставание в 7 очков невозможно. А ведь всю первую половину чемпионата желто-синие уверенно шли в пятерке. Ростовчан устроило бы место и на строку ниже: московский «Локомотив», который возьмет серебро или бронзу (т.е. сыграет в Лиге чемпионов или квалификации ЛЧ), в восьмой раз завоевал Кубок России, дающий право выступать в Лиге Европы. По правилам путевка в ЛЕ должна перейти шестой команде. С этой позиции «Ростов» оттеснил тульский «Арсенал».

«Ахмат» никаких еврокубковых задач и не решал. Равно как и не боролся за выживание - за исключением нескольких туров подопечные Рашида Рахимова стабильно шли в десятке.

Так что моральный настрой перед встречей у клубов одинаково позитивный. Разве что ростовчане чуть больше воодушевлены после победы в прошлом туре над досрочно ставшим чемпионом «Зенитом» из Санкт-Петербурга, и им явно захочется продлить свою четырехматчевую беспроигрышную серию. Грозненцы же сделают все, чтобы порадовать болельщиков в последней домашней встрече сезона.

Статистика личных встреч «Ахмата» и «Ростова» тоже не позволяет выявить лидера: в 24 матчах обе команды по 9 раз выигрывали и 6 раз расходились миром. Поэтому и букмекеры дают примерно одинаковые коэффициенты на победу «Ахмата» (2.37), ничью (3.35) и победу «Ростова» (3.5). Мнения разделились пополам и в вопросе, забьют ли обе команды: да - коэффициент 2.05, нет - коэффициент 1.94.

Самый популярный счет, с которым заканчивали встречи соперники - 1:0. Прогноз на матч «Ахмат» - «Ростов» 26 мая 2019 года 30 тура чемпионата России по футболу - результат повторится и сейчас. К концу сезона силы у всех на исходе, к тому же обе команды ослаблены кадровыми потерями.

У «Ахмата» гарантированно не сыграют защитник Заурбек Плиев из-за дисквалификации, нападающий Раванелли Феррейра проходит долгую реабилитацию после операции на крестообразных связках, у полузащитника Евгения Харина проблемы с ногой. Под вопросом участие защитника Анхеля Ромео - он еще не набрал форму после травмы.

«Ростову» не смогут помочь защитники Сергей Паршивлюк - ему минимум до августа залечивать плечо, и Мацей Вилюш - он выбыл на длительный срок из-за разрыва крестообразных связок. В полузащите у желто-синих тоже минус два футболиста: Романа Еременко выбила из строя паховая грыжа, а 38-летний Тимофей Калачев завершил карьеру, не дожидаясь окончания чемпионата. Скорее всего на поле также не выйдут полузащитник Александр Зуев (у него была травма мышц) и защитник Константин Плиев (он повредил ногу).

30-й тур. «Ахмат» - «Ростов»

Ахмат-Арена, Грозный. Вместимость 30 597 человек.

26 мая 2019 года, воскресенье. Начало игры в 14:00.

Главный судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург).