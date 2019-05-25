2019-05-25T19:58:19+03:00
Общество

Скандал на «последнем звонке» в Дагестане: мать отчитала учительницу, а та подала заявление в прокуратуру

Женщина затаила обиду после того, как её сыну не дали провести линейку
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Скандал на линейке в гимназии №33. Фото: кадр видеоСкандал на линейке в гимназии №33. Фото: кадр видеоФото: Социальные сети
Изменить размер текста:

Громкий скандал, дошедший до прокуратуры, произошёл на «последнем звонке» в гимназии №33 города Махачкалы. Конфликт разгорелся из-за того, что одиннадцатиклассника Мансура Курбабагамаева отстранили от ведения линейки.

Видео скандала разлетелось по публичным группам в дагестанском сегменте социальных сетей. Прямо во время праздника оскорблённой матери удалось завладеть микрофоном «на пару слов». Но вместо торжественной речи она отмстила учительнице.

Вы калечите детей : скандал на последнем звонке в Дагестане.

— Хотелось бы отдельно обратиться к Виктории Дмитриевне. Говорят, что плохой врач калечит здоровье, а плохой учитель калечит душу. Так вот, перестаньте калечить души детей! — во всеуслышание заявила скандалистка.

В социальных сетях женщина пояснила ситуацию: оказалось, что её сын Мансур — обладатель четырёх поясов по грэпплингу, выдающийся спортсмен. Его назначили вести линейку, но в последний момент завуч и учительница русского языка Виктория Храмова передала эту почётную обязанность девочке из 8-го класса.

Всё дело в том, что молодой спортсмен обделён ораторскими навыками. Говорит парень неубедительно, да и его дикция оставляет желать лучшего. Поэтому требовательная завуч и отстранила подростка.

Но история получила развитие. Возмущённая учительница, узнав, что об эпизоде заговорили в соцсетях, решила отстоять свою честь.

— Я написала жалобу в прокуратуру за безобразное поведение этой женщины и за клевету в соцсетях, — сообщила Виктория Храмова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

К слову, родители других учеников возмущение матери Мансура не разделяют. Учительницу русского языка знают как профессионального, строгого и требовательного преподавателя, отлично знающего своё дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Наши люди: Обсудили особенности управления издательским домом с главредом "КП" Владимиром Сунгоркиным
Главный редактор Издательского Дома "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин дал эксклюзивное интервью ведущим программы "Наши люди" на телеканале БелРос [видео]
Новости 24
Звёзды отечественного шоу-бизнеса приехали на кинофестиваль «Герой и время» на Ставрополье
Девушка с огромной змеёй пришла в банк и попала на видео
Голодный дагестанец избил и ограбил двух угостивших его индийских студентов
На Ставрополье 81-летняя бабушка помогла поймать грабителя
Лже-медик без образования работал в дагестанской клинике
В Дагестане произошло землетрясение в 4,5 балла
Дагестанский депутат арестован по делу о махинациях на 370 миллионов
«Сбербанк» снижает ставки по ипотечным кредитам
На Ставрополье в ванной утонула маленькая девочка
В Ессентуках стартует международный Чемпионат пиротехнического искусства
Купальный сезон 2019 в Ставрополе откроется 1 июня
На Ставрополье задержан пьяный водитель скутера
«Сбербанк» поздравляет коллег с днём предпринимателя
Град со шквальным ветром вновь обрушится на Ставрополье на выходных
Банду, вымогавшую миллионы у бизнесменов, задержали на Ставрополье
Школьник из Невинномысска стал победителем Международного конкурса в Китае
В Ставрополе годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки
В Ингушетии на рынке произошел крупный пожар
В ДТП в КБР пострадали шесть человек
В Махачкале нашли пропавшего десятилетнего мальчика
На Ставрополье мужчина изнасиловал бывшую сожительницу
В КЧР ищут мужчину, расстрелявшего из пистолета своего земляка
Антимонопольщики завели дело на правительство Дагестана