Скандал на «последнем звонке» в Дагестане: мать отчитала учительницу, а та подала заявление в прокуратуру

Громкий скандал, дошедший до прокуратуры, произошёл на «последнем звонке» в гимназии №33 города Махачкалы. Конфликт разгорелся из-за того, что одиннадцатиклассника Мансура Курбабагамаева отстранили от ведения линейки.

Видео скандала разлетелось по публичным группам в дагестанском сегменте социальных сетей. Прямо во время праздника оскорблённой матери удалось завладеть микрофоном «на пару слов». Но вместо торжественной речи она отмстила учительнице.

Вы калечите детей : скандал на последнем звонке в Дагестане.

— Хотелось бы отдельно обратиться к Виктории Дмитриевне. Говорят, что плохой врач калечит здоровье, а плохой учитель калечит душу. Так вот, перестаньте калечить души детей! — во всеуслышание заявила скандалистка.

В социальных сетях женщина пояснила ситуацию: оказалось, что её сын Мансур — обладатель четырёх поясов по грэпплингу, выдающийся спортсмен. Его назначили вести линейку, но в последний момент завуч и учительница русского языка Виктория Храмова передала эту почётную обязанность девочке из 8-го класса.

Всё дело в том, что молодой спортсмен обделён ораторскими навыками. Говорит парень неубедительно, да и его дикция оставляет желать лучшего. Поэтому требовательная завуч и отстранила подростка.

Но история получила развитие. Возмущённая учительница, узнав, что об эпизоде заговорили в соцсетях, решила отстоять свою честь.

— Я написала жалобу в прокуратуру за безобразное поведение этой женщины и за клевету в соцсетях, — сообщила Виктория Храмова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

К слову, родители других учеников возмущение матери Мансура не разделяют. Учительницу русского языка знают как профессионального, строгого и требовательного преподавателя, отлично знающего своё дело.