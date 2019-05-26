Сергей Безруков: "Сейчас стало модным говорить плохо о России"

26 мая начались показы конкурсных фильмов и творческие встречи с гостями фестиваля "Герой и время" , который проходит в городе Железноводске. Завершал насыщенный день Сергей Безруков, выступивший с концертом со своей рок-группой «Крестный папа» перед главной концертной площадкой у Пушкинской галереи.

До концерта актер и музыкант встретился с журналистами.

Рассказал о том, что играть рок - для него возможность разговаривать с другой аудиторией, доносить те ценности, которые важны для него самого. В частности, говорить с молодежью, которые только и слышат вокруг «Деньги, деньги, деньги».

Пытаюсь говорить о душе, о любви, о более высоком, - сказал Сергей Безруков.

О воспитании молодых он говорит уже второй день и сегодня несколько раз цитировал то, что сказал вчера на открытии кинофестиваля. Когда дети не понимают, что важно, а что нет, задача писателя, режиссера, актера быть ответственными за свои слова.

- Если ты абсолютный нигилист и пофигист, тебе самому плевать - на самого себя, на всех, то в этом наплеванном мире ты и сам растворишься. Если так, то ты очень опасный художник. Что ты можешь дать людям, особенно тем, кто еще не определился? Я вчера привел пример: 90 процентов выпускников не определились с профессией — это чудовищно! С художника спрос? А может быть с образования? С ЕГЭ? Такая ситуация, что в пору уже выходить с транспарантами. Пора уже поднять эту тему: что с нашим образованием происходит. Если ты не равнодушен, ты не будешь тем самым художником-пофигистом.

Также Безруков высказался по поводу авторского кино. Он уверен, что в обществе готовы смотреть такие фильмы. В соавторстве с женой Анной Матисон, которая пишет сценарии, у них уже вышло несколько фильмов в таком формате. Например, фильм «Заповедник», снятый по мотивам довлатовских произведений. На таких фильмах, к сожалению, не заработаешь, но современное кино обязательно должно не только развлекать, но и обучать, уверен Сергей. Также, как и искусство в целом. И привел пример своих спектаклей о Есенине, о Пушкине, после которых люди по-другому начинают воспринимать знакомые строки. И рассказал про 10-летнего мальчика, который начал с упоением читать Пушкина после посещения спектакля.

Он отметил, что в последнее время идет спрос на провокацию, на политику в кино:

- Получается, чем хуже ты говоришь о своей стране, тем лучше, чем больше ты задаешь вопросов негативных, порой сочиняя историю, которой не было... Искусство должно быть вне политики, искусство должно рассказывать о нас с вами, о человеке, о наших человеческих проблемах. Хочу дождаться того момента, когда в Каннах победит какая-то наша картина, как когда-то «Летят журавли». Да, там есть война, но там - человеческая история, которая до сих пор прошибает до слез... Или гениальная картина Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Там что-то плохое о России? Что-то гнилое, ужасное, провоцирующие? Там о времени, о людях, о судьбе! И это приносит стране Оскара.

Это не значит, что не надо говорить о проблемах в стране, когда воруют, когда ужасные откаты... Проблемы затрагивать надо обязательно! Но человеческая история сильнее греет душу!

В завершении встречи артист рассказал о своих новых работах. Сейчас он снимается у Артема Михалкова в фильме «Мистер Нокаут» о боксере Валерии Попенченко. И еще в одном фильме, история которого разворачивается в Михайловском.

- Нет, я не играю там Пушкина! - отвечает Безруков на многочисленные домыслы. - Это фильм о том, как немцы в Великую Отечественную войну стояли в Михайловском. Я играю местного жителя — Сергея, псковича. Это история о том, какое отношение немцы имели к Пушкину... Когда они там стояли, они проводили экскурсии, музыкальные вечера, комендантом была назначена фрау Шиллер, которая очень бережно относилась к Пушкину, она была профессором гетевского университета. Безусловно, у немцев разное было отношение к Пушкину. И когда они уходили, они практически все вывезли, весь архив. Мой герой пытается помешать вывозу архива. История интересная, неожиданная... В год 220-летия со дня рождения Пушкина сейчас бы поднять эту тему: отдайте хоть чуть-чуть! Понятно, что это мировая классика, но он наш!