Кредиты: брать или не брать?

Ипотека, автокредиты, кредитные карты... По данным Объединенного кредитного бюро, в прошлом году банки России выдали кредитов на сумму более 8 триллионов рублей. При этом задолженность жителей страны по кредитам, по некоторым данным, зашкаливает, приближаясь уже к рекордной цифре в 55 трлн рублей!

Ставрополье по уровню закредитованности занимает сегодня 51-ю строчку из 85, а среднестатистический житель края должен банку 160 000 тысяч рублей. За всеми этими цифрами, которые и сами по себе впечатляют, - истории людей, чаще всего невеселые, а порой, полные драматизма. Начинались же они, как правило, хорошо.

- Я очень хотела айфон, - рассказывает 25-летняя ставропольчанка Полина. - Я была студенткой, в банках мне отказали, а вот в микрофинансовой организации денег дали... под 320 процентов годовых! Я не знаю, о чем и чем я думала (все мне задают такой вопрос), мне просто очень хотелось айфон. Не хочу вспоминать, через что пришлось пройти (нервы, страхи, угрозы, конфликты с близкими, бессонные ночи), понимаю, что сама виновата... В итоге маме пришлось брать кредит, чтобы погасить мой долг.

- Мы купили с мужем квартиру в ипотеку, никак иначе жилищный вопрос решить не могли, - говорит 43-летняя Анна из Пятигорска. - Все вроде просчитали, до мелочей, и пять лет выплачивали без проблем. Но случилась беда - муж тяжело заболел, и нам пришлось жить на одну мою зарплату, оплачивая при этом дорогостоящее лечение... Сейчас уже все позади, но мы выжили только благодаря помощи родных и друзей.

А сколько еще историй без хеппи-энда! Увы, вероятность стать неплательщиком есть у каждого, кто берет кредит. Что же делать? Кому и в каких случаях все-таки можно занимать средства у банков? И как это делать правильно? Эти вопросы мы адресовали специалистам министерства финансов Ставропольского края.

- Есть правила, которым должны следовать заемщики, - объясняет Надежда Герасименко, координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставропольского края. - Во-первых, долговая нагрузка (выплаты по всем кредитам, включая ипотеку, кредитные карты, карты рассрочки и другим похожим продуктам) не должна превышать 40% от дохода.

А лучше, если она будет еще меньше - 20 - 30%. К примеру, если ваш доход - 30 тыс. рублей в месяц, то платеж по всем кредитам должен быть не больше 12 тыс. рублей. При таком соотношении вы с большей вероятностью сможете погашать кредиты, даже если ваш доход внезапно упадет.

Правило номер два: берите кредит в той валюте, в какой получаете доход. И еще одно: прежде чем брать кредит, узнайте условия в нескольких банках и выберите то предложение, которые будет для вас наиболее выгодным.

Важно!

Прежде чем писать заявку на оформление кредита, советуют специалисты, спросите себя, а действительно ли вам нужен кредит. Может, вы сможете постепенно накопить на нужную вещь, ремонт и т. д.

А может быть, у вас есть родственники и (или) друзья, которые займут вам деньги без процентов. И вообще, уверены ли вы, что не останетесь без работы, сможете быстро найти другую, не потеряв в зарплате? Есть ли у вас «подушка безопасности»?

- А еще задайте себе такие вопросы, - рекомендует Надежда Герасименко, - могу ли я сейчас спокойно откладывать ту сумму, которую мне придется отдавать банку? Если да, почему же я этого не делаю? Если нет, справлюсь ли я с платежами, когда кредит будет оформлен?

Личный опыт

Ирина, Ставрополь:

- Расплатившись с последним кредитом год назад (а у меня богатая кредитная история), я решила: все, с меня хватит, перехожу в режим жесткой экономии. И перешла. Стала покупать только самое необходимое. Продала все более ли менее дорогие вещи на Avito - выручила почти 50 тыс. рублей. Взяла подработку - устроилась админом в соцсети одной компании. А еще перестала покупать готовую еду и стала составлять план питания на месяц. Покупала продукты строго по списку. В результате, в квартире стало меньше хлама, больше света и воздуха. Я лучше сплю по ночам, лучше питаюсь, как следствие, чувствую себя и выгляжу тоже лучше!

Вопрос - ребром

Нужна ли страховка?

Требование банков заключить страховой договор при кредитовании многие заемщики воспринимают лишь как навязывание им дополнительной услуги и увеличение долговой нагрузки. А потому ищут способы избавиться от нее.

- Да, для банков страховка - эта гарантия, что если из-за потери работы или болезни (несчастного случая) клиент перестанет быть платежеспособным, деньги они все равно смогут вернуть, - поясняет страховой агент Ирина Головко. - Но страховка нужна и самому заемщику. Остался он, к примеру, без работы, деньги по кредиту за него вернет страховая компания, долг будет погашен.

Что нужно знать о страховании? То, что это дополнительный договор, который заемщик заключает не с банком, а со страховщиком. И в данном договоре указано, что он платит страховой компании определенные суммы. В документе также прописано, в каком случае компания вернет за клиента кредит (или часть кредита).

Имейте в виду, оплатить страховкой кредит в случае болезни можно, если болезнь действительно сделала вас нетрудоспособным. Чаще всего, оплачивается только то заболевание, которое привело к инвалидности (все должно подтверждаться документально). Но помните, онкологические заболевания не входят в страховку по потере трудоспособности по состоянию здоровья.

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