Суд арестовал филолога-шизофреника, ранившего журналистов газеты «Родина» в Ставрополе

Суд арестовал филолога-шизофреника, напавшего на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по краю.

— По ходатайству следователя Ставропольского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю судом в отношении 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников редакции газеты «Родина», избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Как сообщили «КП - Северный Кавказ» собственные источники в правоохранительных структурах региона, Константин Сиднев страдал шизофренией и наблюдался в психоневрологическом диспансере. Однако его отпустили под поручительство сестры, после того, как мужчине поставили смертельный диагноз — рак кожи.

Недавно Сиднев сбежал из дома под предлогом необходимости посетить библиотеку. На самом деле мужчина написал «разгромную» статью «Кто есть кто?». В полубессвязном тексте он обличал власть, говорил о страшных заговорах. Текст на 26 тетрадных листах лёг на стол редактора за неделю до происшествия.

Тактичный редактор партийной газеты КПРФ Николай Новиков внимательно изучил текст и резюмировал, что никакой возможности напечатать такое «произведение» у него нет. Ответ был очень корректным, но взбесил Константина Сиднева.

Место происшествияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Поэтому филолог, как он сам позже признался, решил убить обидчика. Нападение было спланировано и продумано: в стопке газет подозреваемый пронёс охотничий нож и взял с собой палку, которой собирался оглушить редактора.

К счастью, план провалился. Оглушить редактора не получилось, а удар ножом пришёлся не в горло, а в щёку — Новиков успел в последний момент уклониться. В результате Сидневу удалось ранить ещё троих сотрудников редакции, которые прибежали на помощь. А потом нападавшего скрутили.

— С полученными ранениями журналисты были доставлены в больницу. Трое из них – отпущены на амбулаторное лечение, главный редактор – госпитализирован в стационар. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц», — сообщили в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю.

Расследование продолжается.

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