«Когда увидел окровавленный нож, применил приём»: от убийцы редакцию «Родины» спас отставной полицейский

Полубезумный, вооружённый ножом филолог, готовый мстить и убивать за Сталина и партию напал на редакцию партийной газеты КПРФ «Родина» в Ставрополе. Израненного ножом в лицо главного редактора и других спас отставной полицейский. Благодаря навыкам Виктора Зиновьева и помощи других мужчин нападавшего удалось скрутить и привязать к стулу.

Журналист Виктор Зиновьев: это точно была спланированная акция! 00:00 00:00

Как сообщили «Комсомолке» близкие к следствию источники, Константин Сиднев приходил неделю назад с «революционным», по его мнению, материалом о Сталине и наследниках его великого дела — Зюганове и Грудинине. Но получил жёсткий ответ — такой «бред» «Родина» печатать не будет.

— Вы знаете, он давно к нам ходил, заходил с какими-то материалами к редактору. В читальном зале сидел, подшивки листал. Явно чего-то хотел. Я не слишком интересовался его творчеством, но знаю, что его статьи у нас никогда не публиковались, — рассказал «КП - Северный Кавказ» сотрудник «Родины» Виктор Зиновьев. — И сегодня раз он зашёл к редактору. А потом мы услышали страшный крик, бросились на помощь.

Кровь в кабинете главреда уже успели вытереть — остались только промокшие трямочки и родная газета в кровиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В этот момент Константин Сиднев с остервенением полосовал лицо редактора. Как позже сообщили врачи — Николай Бондаренко успел увернуться от первого и самого опасного ножевого удара, и вместо горла лезвие пробило ему щёку.

— Вбежали и увидели всё в крови, лицо Николая в крови, и шея, и пуд крови, наверное, вытек. Мы бросились на него. Он отмахивался ножом, пробил мне руку. А дальше? Что там его крутить? Применил приём, выбил нож из рук, повалил. Сел, но связать нечем. И кричал «есть верёвки тут?», — рассказал Виктор Зиновьев.

Место происшествия

В борьбе с преступником ранения получили ещё три сотрудника газеты. Полубезумного филолога связали скотчем, а после вызвали «Скорую» и полицию.

— Это была не случайность, а спланированное нападение, я точно говорю. Он не псих, дудки! Псих не будет заворачивать нож в газету! Псих не будет признаваться, что хотел совершить убийство, — возбуждённо рассказывает собеседник «КП».

Константин С. пришёл убивать, чтобы «создать резонанс»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В беседе с полицией Сиднев признался, что планировал нападение заранее. Сказал, что «пришёл убивать, чтобы был резонанс». Пришёл убивать, потому что Николай Бондаренко оскорбил его материал. Пришёл убивать, чтобы привлечь внимание к тому, как «пали коммунисты».

Страха за свою дальнейшую судьбу у Константина не было — по сведениям близких к следствию источников, у мужчины рак кожи. Именно из-за болезни его выпустили из диспансера — под ответственность и поручительство сестры. Но некоторое время назад Сиднев сбежал. И на момент задержания он считался пропавшим без вести.

Следственный комитет уже начал проверку, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. А главного редактора уже прооперировали. Врачи характеризуют его состояние как средней тяжести. По заявлению губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, жизням пострадавших ничего не угрожает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/711256" frameborder="0"></iframe> Редакция газеты "Родина" в Ставрополе, на которую напал с ножом 73-летний филолог.

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