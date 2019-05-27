2019-05-27T16:31:59+03:00
Происшествия

Раненого при нападении ставропольского журналиста прооперировали

Жизнь мужчины вне опасности
Михаил ЮЖНЫЙ
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Раненого при нападение ставропольского журналиста прооперировалиРаненого при нападение ставропольского журналиста прооперировалиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Главный редактор газеты КПРФ "Родина" на Ставрополье Николай Бондаренко прооперирован после совершенного на него нападения. Об этом сообщили сотрудники издания.

Напомним, на редакцию издания днем 27 мая напал психически больной пенсионер, требовавший опубликовать его статью о Сталине. Он ранил ножом четырех журналистов, особенно досталось главному редактору.

По предварительным данным, раненый пережил длительную операцию, у него долго не прекращалось обильное кровотечение. Однако операция прошла успешно, состояние нормальное. Щека мужчины была порезана ножом. Коллеги журналиста считают: нападавший метил непосредственно в горло.

По предварительным данным, во время удара Бондаренко успел вовремя отвернуться, но не смог избежать проникающего ножевого ранения. Сейчас состояние главреда врачами оценивается как средней тяжести, угрозы его жизни, по данным медикам, нет.

Нападавший задержан. По факту нападения ведется доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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