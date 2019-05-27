В Ставрополе началась доследственная проверка по факту нападения на журналистов
Начата доследственная проверка по факту дерзкого нападения на четырех журналистов газеты "Родина" в Ставрополе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
- Нападавший мужчина задержан и доставлен в отдел полиции Ставрополя. Идет его допрос. Начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - уточнили в пресс-службе ведомстве.
Напомним, днем 27 мая на редакцию коммунистической газеты "Родины" в Ставрополе напал психически нездоровый пенсионер с ножом. Нападавшего смогли скрутить сами работники газеты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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