СЕГОДНЯ 16:16 2019-05-27T16:17:27+03:00

В Ставрополе началась доследственная проверка по факту нападения на журналистов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Начата доследственная проверка по факту дерзкого нападения на четырех журналистов газеты "Родина" в Ставрополе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

- Нападавший мужчина задержан и доставлен в отдел полиции Ставрополя. Идет его допрос. Начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела, - уточнили в пресс-службе ведомстве.

Напомним, днем 27 мая на редакцию коммунистической газеты "Родины" в Ставрополе напал психически нездоровый пенсионер с ножом. Нападавшего смогли скрутить сами работники газеты.

ИСТОЧНИК KP.RU