2019-06-03T16:35:05+03:00
Происшествия

Рамазана Абдулатипова вызвали на допрос по делу о крупных хищениях из бюджета

Этого добилась защита бывшего премьера Дагестана, проходящего по данному делу обвиняемым
Михаил ЮЖНЫЙ
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Рамазан АбдулатиповРамазан Абдулатипов
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Лефортовский суд Москвы вызвал на допрос бывшего главу Дагестана Рамазана Абдулатипова. Этого добилась защита двух бывших республиканских чиновников, ныне находящихся под следствием.

Абдулатипов выступит свидетелем со стороны защиты по делу о растрате бюджетных средств в отношении бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его зама Раюдина Юсуфова. Суд над бывшими чиновниками дагестанского правительства будет проходить в Москве.

Также, кроме Рамазана Абдулатипова, на суд будет вызвано множество других свидетелей. По предварительным данным, судебное заседание с участием Абдулатипова назначено на 11 июня.

Оба подозреваемых в крупных хищениях из госбюджета экc-чиновника останутся под стражей до 5 ноября этого года. Гамидову и Юсуфову правоохранители вменяют растрату более 40 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию соцобъектов в Махачкале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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