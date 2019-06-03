Рамазана Абдулатипова вызвали на допрос по делу о крупных хищениях из бюджета
Лефортовский суд Москвы вызвал на допрос бывшего главу Дагестана Рамазана Абдулатипова. Этого добилась защита двух бывших республиканских чиновников, ныне находящихся под следствием.
Абдулатипов выступит свидетелем со стороны защиты по делу о растрате бюджетных средств в отношении бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его зама Раюдина Юсуфова. Суд над бывшими чиновниками дагестанского правительства будет проходить в Москве.
Также, кроме Рамазана Абдулатипова, на суд будет вызвано множество других свидетелей. По предварительным данным, судебное заседание с участием Абдулатипова назначено на 11 июня.
Оба подозреваемых в крупных хищениях из госбюджета экc-чиновника останутся под стражей до 5 ноября этого года. Гамидову и Юсуфову правоохранители вменяют растрату более 40 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию соцобъектов в Махачкале.
ИСТОЧНИК KP.RU
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