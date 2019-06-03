Защита арестованных дагестанских чиновников потребовала допросить Абдулатипова
Защита дагестанских чиновников Гамидова и Юсуфова потребовала допросить Рамазана Абдулатипова, бывшего главу республики.
Адвокаты заявляют, что он может подтвердить необоснованность обвинений в адрес бывшего премьер-министра республики Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова.
Напомним, Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования Дагестана Шахабас Шахов находятся под стражей в Москве с начала февраля 2018 года. Они проходят по громкому делу о растрате около ста миллионов бюджетных рублей, выделенных Дагестану.
Адвокаты бывших чиновников настаивают на их невиновности. По словам защиты, Гамидов и Юсуфов действовали строго в рамках своих полномочий и в полном соответствии с текущим законодательством Дагестана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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