Защита арестованных дагестанских чиновников потребовала допросить Абдулатипова

СЕГОДНЯ 12:25 2019-06-03T12:25:04+03:00

Адвокаты считают, что он может подтвердить невиновность их подчиненных

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Защита дагестанских чиновников Гамидова и Юсуфова потребовала допросить Рамазана Абдулатипова, бывшего главу республики.

Адвокаты заявляют, что он может подтвердить необоснованность обвинений в адрес бывшего премьер-министра республики Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова.

Напомним, Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования Дагестана Шахабас Шахов находятся под стражей в Москве с начала февраля 2018 года. Они проходят по громкому делу о растрате около ста миллионов бюджетных рублей, выделенных Дагестану.

Адвокаты бывших чиновников настаивают на их невиновности. По словам защиты, Гамидов и Юсуфов действовали строго в рамках своих полномочий и в полном соответствии с текущим законодательством Дагестана.

ИСТОЧНИК KP.RU