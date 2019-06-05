Объявлен соперник Нурмагомедова на следующий бой

UFC официально назвало соперника дагестанского бойца Хабиба Нурмагомедова на следующий бой в Абу-Даби.

Как заявили в организации, Хабиб будет драться с американцем Дастином Порье. Хотя ранее рассматривались также Тони Фергюсон и Конор Макгрегор.

Поединок состоится 7 сентября в рамках турнира UFC 242. Для 30-летнего дагестанца этот бой станет второй защитой титула. Первый раз Хабиб защитил его 6 октября прошлого года, победив ирландца Конора Макгрегора. А сам пояс Нурмагомедов завоевал пояс 7 апреля 2018 года, одержав верх над американцем Элом Яквинтой.

Всего в послужном списке Хабиба Нурмагомедова числится 27 профессиональных боев, во всех из которых он победил. 30-летний Дастин Порье провел 31 поединок, в которых одержал 25 побед и пять раз был бит. В последний раз американец проигрывал в 2016 году, тогда Порье уступил нокаутом своему земляку Майклу Джонсону.

- Дастин хорош и в борьбе на ковре, и в ударах, - говорит о своем сопернике Хабиб Нурмагомедов. - Я его уважаю как человека и бойца, но в октагоне он у меня получит. Это будет хороший поединок.