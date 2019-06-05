5-летний сын легендарного борца Кудухова, погибшего в автокатастрофе, спас тонущую девочку

Маленький сын погибшего чемпиона мира по борьбе Бесика Кудухова совершил подвиг на отдыхе в Турции. Несмотря на свой юный возраст и неумение плавать, 5-летний Георгий бросился в бассейн спасать тонущую девочку.

Как рассказала его мама Кристина, все произошло по пути в ресторан на территории отеля.

- Услышали крики: "Мама, мама, скорее там тонет девочка!". Не помню как получилась, что к месту происшествия я прибежала первая. Стоит передо мною до ниточки мокрая и до смерти испуганная девочка. Обняла её, интуитивно. Она мне говорит: "Я сама не поняла как оступилась, но меня спас этот мальчик!". И показывает на моего сына, - поделилась женщина историей у себя на странице в Instagram.

Потом взрослые узнали от отважного мальчишки, что он первым увидел падение девочки и вместо того, чтобы побежать за помощью, в воду прыгнул сам.

- Позднее он сказал такие слова: "Мама, мне было так страшно, что она меня тоже утонет, но я же не мог её бросить, хотя сам чуть не умер от страха", - добавила Кристина Кудухова.

Напомним, что выдающийся спортсмен Бесик Кудухов родился в Грузии, но вырос в Северной Осетии и с детства всерьез занимался борьбой в Беслане. В 2003 году спортсмен стал лучшим на первенстве Европы среди кадетов, а в 2005 вошел в состав российской сборной и победил в первенстве мира среди юниоров. Далее Кудухов взял "Золото" на чемпионате России, "Серебро" на чемпионате мира, "Бронзу" на Олимпийских играх в Пекине. В 2009 году снова вышел на чемпионаты России и мира и вышел победителем. А потом еще два года подряд поражал судей, не давая ни единого шанса своим соперникам на всевозможных соревнованиях.

Кроме того, Кудухов был Заслуженным мастером спорта России и Почетным жителем города Беслан, носил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а за три недели до гибели получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени - высокую государственную награду вручал сам глава министерства спорта России Виталий Мутко.

Автомобиль, в котором Кудухов ехал из Краснодара во Владикавказ, столкнулся с другой машиной

Погиб борец 29 декабря 2013 года в автокатастрофе под Армавиром. Бесика Кудухова похоронили на Аллее Славы во Владикавказе.

Дети Бесика Кудухова у его могилы Фото: instagram.com/pomnimbesik/

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