2019-06-06T09:29:48+03:00
Общество

Хабиб Нурмагомедов попросил Фетисова завести в Дагестан лед

Так боец отреагировал на заявление известного спортсмена, о том, что в СКФО надо развивать хоккей
Михаил ЮЖНЫЙ
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Хабиб Нурмагомедов попросил Фетисова завести в Дагестан ледХабиб Нурмагомедов попросил Фетисова завести в Дагестан лед
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Дагестанский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к депутату Государственной думы, двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею Вячеславу Фетисову. Хабиб попросил поддержать развитие хоккея в республике Дагестан.

Таким образом, через Instagram Хабиб Нурмагомедов ответил на недавние громкие слова политика о том, что надо поднимать на Северном Кавказе хоккей "для развития коллективного мышления".

- Уважаемый Вячеслав Александрович, нам бы льда в Дагестан, — заявил Нурмагомедов, - Сейчас хоккеистам в республике играть-то негде. Ох, как заиграем мы в хоккей, дайте нам хоть чуть поддержки.

Напомним, сейчас в республиках СКФО активно развиваются различные виды единоборств. Сам Хабиб Нурмагомедов до того, как стать бойцом ММА, занимался самбо и различными видами спортивной борьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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