Хабиб Нурмагомедов попросил Фетисова завести в Дагестан лед

Дагестанский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к депутату Государственной думы, двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею Вячеславу Фетисову. Хабиб попросил поддержать развитие хоккея в республике Дагестан.

Таким образом, через Instagram Хабиб Нурмагомедов ответил на недавние громкие слова политика о том, что надо поднимать на Северном Кавказе хоккей "для развития коллективного мышления".

- Уважаемый Вячеслав Александрович, нам бы льда в Дагестан, — заявил Нурмагомедов, - Сейчас хоккеистам в республике играть-то негде. Ох, как заиграем мы в хоккей, дайте нам хоть чуть поддержки.

Напомним, сейчас в республиках СКФО активно развиваются различные виды единоборств. Сам Хабиб Нурмагомедов до того, как стать бойцом ММА, занимался самбо и различными видами спортивной борьбы.