МВД: Онкоцентр в Махачкале поджёг ребёнок
Игры 10-летнего мальчика с огнём могли стать причиной пожара в Республиканском онкологическом центре в Махачкале. Эта версия стала основной при расследовании причин пожара полицейскими.
По данным полиции, 10-летний житель Махачкалы частенько появлялся рядом с медучреждением, играл на его территории. Мальчишку не останавливали ни родители, ни сторож. Однако на этот раз детские забавы стали причиной пожара.
Ребёнок поджог онкологический центр в Махачкале.
— 5 мая мальчик долгое время играл на территории центра. Позже, увидев сухие ветки, собранные у стены здания, решил их поджечь. Поиграв некоторое время, ребенок ушел, а костер разгорелся сильнее. В результате пламя перекинулось на крышу здания, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан.
Сейчас полицейские выясняют, почему ребёнок бесконтрольно гулял по территории онкоцентра и почему сторож не заметил непреднамеренного поджога. По данным МВД первым пожар увидел проходивший рядом полицейский, который и сообщил о происшествии в экстренные службы.
— Возгорание увидел участковый Кировского отдела полиции, который и позвонил в дежурную часть. Благодаря его реакции и своевременным, профессиональным действиям, пациенты и персонал медучреждения были вовремя эвакуированы и обошлось без жертв, — говорится в сообщении.
Напомним, что площадь пожара в Республиканском онкологическом центре составила 750 квадратных метров.
Расследование причин возгорания продолжается.
Пожар в онкологическом центре в Махачкале.
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ИСТОЧНИК KP.RU