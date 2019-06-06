2019-06-06T13:26:30+03:00
Происшествия

МВД: Онкоцентр в Махачкале поджёг ребёнок

Мальчишка решил зажечь костёр, но огонь поднялся до крыши [видео]
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Причиной пожара в Республиканском онкологическом центре мог стать непреднамеренный поджогПричиной пожара в Республиканском онкологическом центре мог стать непреднамеренный поджогФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Игры 10-летнего мальчика с огнём могли стать причиной пожара в Республиканском онкологическом центре в Махачкале. Эта версия стала основной при расследовании причин пожара полицейскими.

По данным полиции, 10-летний житель Махачкалы частенько появлялся рядом с медучреждением, играл на его территории. Мальчишку не останавливали ни родители, ни сторож. Однако на этот раз детские забавы стали причиной пожара.

Ребёнок поджог онкологический центр в Махачкале.

— 5 мая мальчик долгое время играл на территории центра. Позже, увидев сухие ветки, собранные у стены здания, решил их поджечь. Поиграв некоторое время, ребенок ушел, а костер разгорелся сильнее. В результате пламя перекинулось на крышу здания, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан.

Сейчас полицейские выясняют, почему ребёнок бесконтрольно гулял по территории онкоцентра и почему сторож не заметил непреднамеренного поджога. По данным МВД первым пожар увидел проходивший рядом полицейский, который и сообщил о происшествии в экстренные службы.

— Возгорание увидел участковый Кировского отдела полиции, который и позвонил в дежурную часть. Благодаря его реакции и своевременным, профессиональным действиям, пациенты и персонал медучреждения были вовремя эвакуированы и обошлось без жертв, — говорится в сообщении.

Напомним, что площадь пожара в Республиканском онкологическом центре составила 750 квадратных метров.

Расследование причин возгорания продолжается.

Пожар в онкологическом центре в Махачкале.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

В Махачкале горит онкологический центр

В Дагестане горит столичный онкоцентр. Как рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе республиканского МЧС, вечером 5 мая к дежурным поступил сигнал о ЧП в в Махачкале по улице Акушинского, 24, где располагается объект здравоохранения. Уточняется, что возгорание произошло на крыше в отделении радиологии (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Ветераны войны не сдаются!»: в жигулевском лесу волонтеры за 2 часа нашли 93-летнего дедушку, которого родные искали 2 дня
Сейчас Иван Логинов, переставший выходить на связь с близкими в прошлую пятницу, находится дома, читает местную газету и потихоньку приходит в себя
Новости 24
В Пятигорске закроют дороги из-за студвесны
В Северной Осетии ссора работников ресторана закончилась мордобоем
В Ставрополе на площади проведут "Фестиваль туризма"
В Дагестане легковушка сорвалась в 15-метровый обрыв
На Ставрополье машина сбила ребенка
Сбербанк выступил генеральным партнером Международного зернового раунда
В Дагестанском комитете по лесному хозяйству прошли обыски
Четыре человека пострадали в аварии «Приоры» и «Гранты» в Дагестане
Анатолий Кириенко: «У Северной Осетии большой потенциал для развития»
На Ставрополье раскрыли убийство мужчины
В ставропольском селе за 16 млн благоустроят площадь
В Дагестане нашли пропавшую 17-летнюю девушку
Преступник украл у жителя Ставрополя мобильник, ключи и автомобиль
Ставропольские пожарные спасли от возгорания дом
Только 11 пляжей Ставрополья признали пригодными для купания
Авария с мотоциклистом произошла в Ставрополе
Школьница вручила главе Минераловодского округа Благодарственное письмо
Сель перекрыл федеральную дорогу в Домбай
Ингушская делегация подпишет контракты на 6 млрд рублей на Петербургском форуме
Аэропорты Ставрополья сохранят старые имена
Прокурор Дагестана назначен прокурором Москвы
Шторм, ливень и град в ближайшие несколько часов обрушатся на Дагестан
В первую неделю купального сезона на Ставрополье утонули несколько человек
Жительница КБР заплатила задаток за собственный дом
Отжимающийся в парке дедушка поразил молодежь в Северной Осетии
Сбербанк поможет подросткам из детдомов получить любимую профессию
В Ставрополе осудили бывшего главного налогового инспектора
ЕСПЧ присудил компенсации семьям пропавших жителей Чечни и Ингушетии