МВД: Онкоцентр в Махачкале поджёг ребёнок

Игры 10-летнего мальчика с огнём могли стать причиной пожара в Республиканском онкологическом центре в Махачкале. Эта версия стала основной при расследовании причин пожара полицейскими.

По данным полиции, 10-летний житель Махачкалы частенько появлялся рядом с медучреждением, играл на его территории. Мальчишку не останавливали ни родители, ни сторож. Однако на этот раз детские забавы стали причиной пожара.

Ребёнок поджог онкологический центр в Махачкале.

— 5 мая мальчик долгое время играл на территории центра. Позже, увидев сухие ветки, собранные у стены здания, решил их поджечь. Поиграв некоторое время, ребенок ушел, а костер разгорелся сильнее. В результате пламя перекинулось на крышу здания, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан.

Сейчас полицейские выясняют, почему ребёнок бесконтрольно гулял по территории онкоцентра и почему сторож не заметил непреднамеренного поджога. По данным МВД первым пожар увидел проходивший рядом полицейский, который и сообщил о происшествии в экстренные службы.

— Возгорание увидел участковый Кировского отдела полиции, который и позвонил в дежурную часть. Благодаря его реакции и своевременным, профессиональным действиям, пациенты и персонал медучреждения были вовремя эвакуированы и обошлось без жертв, — говорится в сообщении.

Напомним, что площадь пожара в Республиканском онкологическом центре составила 750 квадратных метров.

Расследование причин возгорания продолжается.

Пожар в онкологическом центре в Махачкале.

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