Закрытие международной студенческой весны 2019 в Ставрополе: прямая онлайн-трансляция

В Ставрополе завершается грандиозное мероприятие - международная студвесна. Несколько дней более 2500 студентов из 23 стран мира обменивались опытом и любовались обновленным Ставрополем, а горожане посещали выставки и ярмарки, участвовали в спортивных соревнованиях и зажигали под хиты российских звезд. 8 июня состоится закрытие международной студенческой весны 2019 в Ставрополе. Прямая трансляция начнется на сайте kp.ru в 19:00 по московскому времени.

Организаторы шоу напомнили, что Ставрополь - родина слоновФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Шоу ожидается не менее красочное, чем на церемонии открытия. В ней были задействованы почти 2500 артистов, использовались лазеры и экраны размером со всю восточную трибуну преобразившегося стадиона «Динамо», а зрители стали непосредственными участниками представления - они зажигали в нужные моменты световые браслеты, полученные на входе.

Акробаты взмывали на высоту 50 метровФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Все действие состояло из тематических фрагментов - «Арт-холл», «Журналистика», «Королева весна», «Образование», «Политика», «Спорт», «Универвидение». Финальный эпизод «Welcome To Russia» сопровождало масштабное пиротехническое шоу.

Церемония открытия завершилась лазерным шоу с фейерверкомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ВАЖНО!

Если вы хотите посмотреть церемонию на большом экране в центре города, не переживайте, как потом добираться домой. Весь общественный транспорт на время проведения студвесны перейдет на удлиненный режим работы (до 00:30). А проезд в троллейбусах будет бесплатным до 10 июня.

ДНЕВНИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДВЕСНЫ В СТАВРОПОЛЕ:

День первый:

Дневник Международной Студвесны в Ставрополе: тысячи студентов со всего мира и грандиозная церемония открытия 00:00 00:00

День второй: