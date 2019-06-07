2019-06-07T13:18:21+03:00
Общество

Закрытие международной студенческой весны 2019 в Ставрополе: прямая онлайн-трансляция

Прямая трансляция закрытия международной студенческой весны в Ставрополе начнется 8 июня 2019 года в 19:00 по Москве
Анна ЕГОРОВА
Поделиться:
В июне 2019 года Ставрополь принял Международную студенческую веснуВ июне 2019 года Ставрополь принял Международную студенческую веснуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ставрополе завершается грандиозное мероприятие - международная студвесна. Несколько дней более 2500 студентов из 23 стран мира обменивались опытом и любовались обновленным Ставрополем, а горожане посещали выставки и ярмарки, участвовали в спортивных соревнованиях и зажигали под хиты российских звезд. 8 июня состоится закрытие международной студенческой весны 2019 в Ставрополе. Прямая трансляция начнется на сайте kp.ru в 19:00 по московскому времени.

Организаторы шоу напомнили, что Ставрополь - родина слонов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Организаторы шоу напомнили, что Ставрополь - родина слоновФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Шоу ожидается не менее красочное, чем на церемонии открытия. В ней были задействованы почти 2500 артистов, использовались лазеры и экраны размером со всю восточную трибуну преобразившегося стадиона «Динамо», а зрители стали непосредственными участниками представления - они зажигали в нужные моменты световые браслеты, полученные на входе.

Акробаты взмывали на высоту 50 метров Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Акробаты взмывали на высоту 50 метровФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Все действие состояло из тематических фрагментов - «Арт-холл», «Журналистика», «Королева весна», «Образование», «Политика», «Спорт», «Универвидение». Финальный эпизод «Welcome To Russia» сопровождало масштабное пиротехническое шоу.

Церемония открытия завершилась лазерным шоу с фейерверком Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Церемония открытия завершилась лазерным шоу с фейерверкомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ВАЖНО!

Если вы хотите посмотреть церемонию на большом экране в центре города, не переживайте, как потом добираться домой. Весь общественный транспорт на время проведения студвесны перейдет на удлиненный режим работы (до 00:30). А проезд в троллейбусах будет бесплатным до 10 июня.

ДНЕВНИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДВЕСНЫ В СТАВРОПОЛЕ:

День первый:

Дневник Международной Студвесны в Ставрополе: тысячи студентов со всего мира и грандиозная церемония открытия

00:00
00:00

День второй:

День второй: Макс Барских, студентки-красавицы и видеоролики Шахназаряна

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Медпомощь для пожилых людей в России: Обследуемся и лечимся по новым правилам
Что важно знать пациентам серебряного возраста и их родственникам, чтобы получать качественную медицинскую помощь, успешно поддерживать здоровье и повысить шансы на активное долголетие
Битва ди-джеев, пионеры и флешмоб – в Новосибирске отметят юбилей Сталина
В центре города пройдет праздник в честь вождя. Организаторы готовят площадки «Товарищ Сталин — лучший друг физкультурников», «Сталин и культура», «Сталинская экономика — было дело и цены снижали»
Новости 24
Газовик в Северной Осетии попался на мошенничестве
В Ставрополе устроят продажу дешевых местных продуктов
В Дагестане три человека стали жертвами лобовой аварии
На Ставрополье за задержку зарплаты завели уголовное дело на директора завода в Светлограде
На автовокзале Ставрополя без вести пропал мужчина
На Ставрополье осудили экс-инспектора УФСИН
В Ставрополе наградили газовиков, спасших тонущих детей
Сбербанк поддержит развитие республик Северного Кавказа
В Ставрополе после ДТП с фурой мотоциклист попал в реанимацию
В Ингушетии построят цирк с голографическими животными
Дважды пойманный на преступлениях глава Дербентского района арестован
В Дагестане задержаны лидеры секты "Свидетели Иеговы"
Осудили одного из причастных к убийству директора ставропольского ликёро-водочного завода
Власти Дагестана отказались спасать "Анжи"
На Ставрополье ищут мошенника, представляющегося полицейским
В Дагестане осудили торговавшего наркотиками военного
Секту "Свидетели Иеговы" разгромили в Дагестане