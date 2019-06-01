Студенческая весна 2019 в Ставрополе: программа мероприятий, кто будет выступать
4 июня краевая столица примет III Международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС 2019». Собираясь на мероприятия, помните, что в городе будет ограничено движение транспорта.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА 2019 В СТАВРОПОЛЕ
4 ИЮНЯ (ВТ)
Крепостная гора
10:00 - 18:00
- выставка национальных подворий,
- выставка транспорта и спецсредств ГАИ-ГИБДД.
10:00 - 18:00
Работа альтернативных спортивных площадок: настольный теннис, «городки», петанк, стритбол, шахматы, шашки.
Площадь Ленина, Александровская площадь
20:00 - 22:00
Прямая трансляция церемонии открытия III Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» 2019 в Ставрополе.
Площадь Ленина
22:00 - 23:00
Международный Open Air
Александровская площадь
10:00 - 21:00
- работа палаток продаж и активностей,
- сцена свободного творчества.
14:00 - 15:30
Мастер-класс по бесконтактному бою капоэйра совместно с шоу-барабанов Temposamba.
15:30 - 16:00
Выступление рэп-дуэта Storable&Sound Squeeze.
17:00 - 18:00
Выступление кавер-группы «Аля кит».
18:00 - 19:00
Мастер-класс школы танцев «Маруся» (латиноамериканская бачата и т. д.)
19:30 - 20:00
Выступление Димосса Саранчи.
5 ИЮНЯ (СР)
Крепостная гора
10:00 - 22:00
Работа альтернативных спортивных площадок: настольный теннис, «городки», петанк, стритбол, шахматы, шашки.
19:00 - 22:00
Работа площадки «Студенческий зачет» (сдача нормативов).
Ставропольский дворец культуры и спорта
14:00 - 18:30
Международный творческий проект «Арт-Холл».
Молодежное пространство «Лофт»
11:00 - 13:00
Коворкинг встреча с участниками Студенческой весны 2019 в Ставрополе.
14:00 - 21:00
Работа площадки для всех желающих.
14:00 - 19:00
Киберспортивные турниры по Dota2, CS: GO.
19:00 - 21:00
Show match для участников фестиваля.
Александровская площадь
10:00 - 21:00
Работа палаток продаж и активностей.
16:00 - 21:00
Площадка современных видов спорта и искусств (паркур, воркаут, трикинг).
Площадь Ленина
21:00 - 22:00
Культурно-развлекательная программа, выступление певца Макса Барских.
6 ИЮНЯ (ЧТ)
Крепостная гора
10:00 - 22:00
Работа альтернативных спортивных площадок: настольный теннис, «городки», петанк, стритбол, шахматы, шашки.
19:00 - 22:00
Работа площадки «Студенческий зачет» (сдача нормативов).
Площадь Ленина
21:00 - 22:00
Культурно-развлекательная программа, выступление певицы Ёлки.
Молодежное пространство «Лофт»
10:00 - 21:00
Киберспортивные турниры по Dota2, CS: GO.
14:00 - 21:00
Работа площадки для всех желающих.
19:00 - 21:00
Show match для участников фестиваля.
Александровская площадь
10:00 - 21:00
Работа палаток продаж и активностей.
18:00 - 19:00
Фестиваль произведений А. С. Пушкина.
19:00 - 21:00
Международная интеллектуальная игра Smart Evening Студенческой весны 2019 в Ставрополе.
7 ИЮНЯ (ПТ)
Крепостная гора
10:00 - 22:00
- работа альтернативных спортивных площадок: настольный теннис, «городки», петанк, стритбол, шахматы, шашки,
- работа площадки «Студенческий зачет» (сдача нормативов).
Александровская площадь
10:00 - 21:00
- работа палаток продаж и активностей,
- сцена свободного творчества.
15:00 - 16:00
Мастер-класс по бесконтактному бою капоэйра совместно с шоу-барабанов Temposamba.
17:00 - 18:00
Мастер-класс школы танцев «Маруся» (латиноамериканская бачата и т. д.).
18:00 - 19:00
Выступление кавер-группы «Аля кит».
20:00 - 21:00
Выступление кавер-группы «Личности».
Владимирская площадь
20:00 - 22:00
Культурно-развлекательная программа, светомузыкальное шоу Open Air, диджеи David Vendetta & Willy William.
8 ИЮНЯ (СБ)
Площадь Ленина
7:00 - 9:00
- зарядка с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой;
- марафон дружбы - забег на 1500 метров (обязательная регистрация в 7:00).
19:00 - 23:00
Торжественная церемония закрытия III Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» 2019 в Ставрополе, культурно- развлекательная программа, выступление американского R&B и хип-хоп исполнителя Akon.
Спортивно-тренировочный центр «Ставропольская арена»
10:00 - 12:00
Спортивный праздник для жителей Ставрополя «Спортивная семья» (предварительная регистрация).
Крепостная гора
10:00 - 15:00
- работа альтернативных спортивных площадок: настольный теннис, «городки», петанк, стритбол, шахматы, шашки,
- работа площадки «Студенческий зачет» (сдача нормативов).
Александровская площадь
10:00 - 21:00
- работа палаток продаж и активностей,
- фестиваль туризма.
14:00 - 15:00
Мастер-класс по бесконтактному бою капоэйра.
15:00 - 16:00
Мастер-класс школы танцев «Маруся» (латиноамериканская бачата и т. д.).
18:00 - 19:00
Выступление кавер-группы Other Feels.
19:00 - 23:00
Трансляция церемонии закрытия Студенческой весны 2019 в Ставрополе и выступления Akon.
ИСТОЧНИК KP.RU