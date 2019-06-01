2019-06-01T18:46:53+03:00
Общество

Студенческая весна 2019 в Ставрополе: программа мероприятий, кто будет выступать

Студенческая весна 2019 в Ставрополе порадует горожан спортивными соревнованиями, мастер-классами и концертами звезд российской и международной эстрады
Анна ЕГОРОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба губернатора СКФото: пресс-служба губернатора СК
Изменить размер текста:

4 июня краевая столица примет III Международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС 2019». Собираясь на мероприятия, помните, что в городе будет ограничено движение транспорта.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА 2019 В СТАВРОПОЛЕ

4 ИЮНЯ (ВТ)

Крепостная гора

10:00 - 18:00

- выставка национальных подворий,

- выставка транспорта и спецсредств ГАИ-ГИБДД.

10:00 - 18:00

Работа альтернативных спортивных площадок: настольный теннис, «городки», петанк, стритбол, шахматы, шашки.

Площадь Ленина, Александровская площадь

20:00 - 22:00

Прямая трансляция церемонии открытия III Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» 2019 в Ставрополе.

Площадь Ленина

22:00 - 23:00

Международный Open Air

Александровская площадь

10:00 - 21:00

- работа палаток продаж и активностей,

- сцена свободного творчества.

14:00 - 15:30

Мастер-класс по бесконтактному бою капоэйра совместно с шоу-барабанов Temposamba.

15:30 - 16:00

Выступление рэп-дуэта Storable&Sound Squeeze.

17:00 - 18:00

Выступление кавер-группы «Аля кит».

18:00 - 19:00

Мастер-класс школы танцев «Маруся» (латиноамериканская бачата и т. д.)

19:30 - 20:00

Выступление Димосса Саранчи.

5 ИЮНЯ (СР)

Крепостная гора

10:00 - 22:00

Работа альтернативных спортивных площадок: настольный теннис, «городки», петанк, стритбол, шахматы, шашки.

19:00 - 22:00

Работа площадки «Студенческий зачет» (сдача нормативов).

Ставропольский дворец культуры и спорта

14:00 - 18:30

Международный творческий проект «Арт-Холл».

Молодежное пространство «Лофт»

11:00 - 13:00

Коворкинг встреча с участниками Студенческой весны 2019 в Ставрополе.

14:00 - 21:00

Работа площадки для всех желающих.

14:00 - 19:00

Киберспортивные турниры по Dota2, CS: GO.

19:00 - 21:00

Show match для участников фестиваля.

Александровская площадь

10:00 - 21:00

Работа палаток продаж и активностей.

16:00 - 21:00

Площадка современных видов спорта и искусств (паркур, воркаут, трикинг).

Площадь Ленина

21:00 - 22:00

Культурно-развлекательная программа, выступление певца Макса Барских.

6 ИЮНЯ (ЧТ)

Крепостная гора

10:00 - 22:00

Работа альтернативных спортивных площадок: настольный теннис, «городки», петанк, стритбол, шахматы, шашки.

19:00 - 22:00

Работа площадки «Студенческий зачет» (сдача нормативов).

Площадь Ленина

21:00 - 22:00

Культурно-развлекательная программа, выступление певицы Ёлки.

Молодежное пространство «Лофт»

10:00 - 21:00

Киберспортивные турниры по Dota2, CS: GO.

14:00 - 21:00

Работа площадки для всех желающих.

19:00 - 21:00

Show match для участников фестиваля.

Александровская площадь

10:00 - 21:00

Работа палаток продаж и активностей.

18:00 - 19:00

Фестиваль произведений А. С. Пушкина.

19:00 - 21:00

Международная интеллектуальная игра Smart Evening Студенческой весны 2019 в Ставрополе.

7 ИЮНЯ (ПТ)

Крепостная гора

10:00 - 22:00

- работа альтернативных спортивных площадок: настольный теннис, «городки», петанк, стритбол, шахматы, шашки,

- работа площадки «Студенческий зачет» (сдача нормативов).

Александровская площадь

10:00 - 21:00

- работа палаток продаж и активностей,

- сцена свободного творчества.

15:00 - 16:00

Мастер-класс по бесконтактному бою капоэйра совместно с шоу-барабанов Temposamba.

17:00 - 18:00

Мастер-класс школы танцев «Маруся» (латиноамериканская бачата и т. д.).

18:00 - 19:00

Выступление кавер-группы «Аля кит».

20:00 - 21:00

Выступление кавер-группы «Личности».

Владимирская площадь

20:00 - 22:00

Культурно-развлекательная программа, светомузыкальное шоу Open Air, диджеи David Vendetta & Willy William.

8 ИЮНЯ (СБ)

Площадь Ленина

7:00 - 9:00

- зарядка с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Аделиной Сотниковой;

- марафон дружбы - забег на 1500 метров (обязательная регистрация в 7:00).

19:00 - 23:00

Торжественная церемония закрытия III Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» 2019 в Ставрополе, культурно- развлекательная программа, выступление американского R&B и хип-хоп исполнителя Akon.

Спортивно-тренировочный центр «Ставропольская арена»

10:00 - 12:00

Спортивный праздник для жителей Ставрополя «Спортивная семья» (предварительная регистрация).

Крепостная гора

10:00 - 15:00

- работа альтернативных спортивных площадок: настольный теннис, «городки», петанк, стритбол, шахматы, шашки,

- работа площадки «Студенческий зачет» (сдача нормативов).

Александровская площадь

10:00 - 21:00

- работа палаток продаж и активностей,

- фестиваль туризма.

14:00 - 15:00

Мастер-класс по бесконтактному бою капоэйра.

15:00 - 16:00

Мастер-класс школы танцев «Маруся» (латиноамериканская бачата и т. д.).

18:00 - 19:00

Выступление кавер-группы Other Feels.

19:00 - 23:00

Трансляция церемонии закрытия Студенческой весны 2019 в Ставрополе и выступления Akon.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24