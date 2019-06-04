Самое масштабное молодежное мероприятие года в России - III Международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» - открывается 4 июня в Ставрополе. В город приехали около 2,5 тысяч молодых людей из 23 стран мира. В том числе из Бразилии, ЮАР, Казахстана, Непала, Турции, Белоруссии, Шри-Ланки, Армении и Камбоджи. Специальные гости - студенты из Австрии, Вьетнама и Грузии. Самой многочисленной стала китайская делегация - из Поднебесной в Ставропольский край прибыли более 100 молодых людей.

Всё о Международной студвесне в Ставрополе: программа мероприятий, погода, расписание транспорта 00:00 00:00

Принимают участие в Студвесне и студенты из России: уже приехали команды из Москвы, Краснодарского края, Кемеровской, Саратовской, Астраханской областей, Чечни, Татарстана и других регионов. Также краевой центр посетят более 100 известных общественных деятелей, политиков и звезд эстрады.

- Студенческая весна приурочена к открытию года председательства России в Шанхайской организации сотрудничества, - сообщают организаторы фестиваля. - По итогам примут резолюцию - документ, содержащий план мероприятий, которые будут реализовывать молодежные организации стран БРИКС и ШОС в этом и следующем году. Стоит отметить, что фестиваль проходит под эгидой ЮНЕСКО.

В Ставрополе съехались студенты со всего мираФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Открытие Международной студенческой весны пройдет в Ставрополе на капитально отремонтированном стадионе «Динамо». По словам организаторов, по зрелищности шоу можно сравнить с открытием Олимпийских игр!

- В церемонии примут участие около 2,5 тысяч артистов, а акробаты взмоют на высоту 50 метров. Мы также будем использовать лазеры. Восточная трибуна стадиона полностью закрыта экранами, - рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда» руководитель исполнительной дирекции фестиваля Николай Головин. - Отмечу, что в шоу примут участие и зрители: каждому, пришедшему на стадион, выдадут световой браслет, который нужно будет зажечь в определенные моменты.

Попасть на стадион можно лишь по пригласительным билетам. Их получают участники фестиваля и специальные гости. Остальные горожане смогут посмотреть церемонию на больших экранах, установленных на площади Ленина и Александровской площади. После церемонии открытия на главной площади города запланирован международный Open air.

Для участников программа фестиваля разбита на несколько направлений: лидерство, медиа, музыка, красота, спорт, образование и искусство. В рамках каждого из них пройдут форумы и конкурсы. Так, 7 июня в Ставропольском дворце культуры и спорта в 16 часов начнется Финал Международного музыкального конкурса «Универвидение», а 8 июня здесь состоится Финал XXVIII Международного конкурса красоты и таланта «Королева Студенчества - 2019».

Ставропольцев ожидает грандиозное шоуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Во время Международной студенческой весны в Ставрополе будет чем заняться и горожанам. На протяжении всего фестиваля на Александровской площади, Крепостной горе и площади Ленина будут работать национальные подворья и альтернативные спортивные площадки. По вечерам здесь выступят местные музыкальные коллективы.

Дадут бесплатные концерты также отечественные и зарубежные звезды. 5 июня на центральной площади Ставрополя выступят Макс Барских, 6 июня здесь выступит Ёлка, а 8 июня рэпер Akon. На Владимирской площади 7 июня гости Ставрополя будут зажигать под треки диджеев David Vendetta и Willy William.

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КАКИЕ ПЕРЕКРОЮТ ДОРОГИ, И КАК БУДЕТ ХОДИТЬ ТРАНСПОРТ

- С 4 по 9 июня будет прекращено движение по улице Михаила Морозова от Артема до Маршала Жукова, по Маршала Жукова от Ленина до Дзержинского, по переулку Зоотехническому от Мира до Ленина. - рассказал «Комсомольской правде на Северном Кавказе» заместитель руководителя комитета городского хозяйства администрации Ставрополя Виталий Кишкинёв. - Также 4, 5, 6 и 8 июня с 17 часов и до полуночи нельзя будет проехать по улице Артема от Ленина до Дзержинского, Морозова от Пушкина до Маршала Жукова, Дзержинского от Пушкина до Коста Хетагурова, Октябрьской революции от Дзержинского до Советской, Кавалерийской от Дачной до Дзержинского, Булкина от Дзержинского до Советской, Карла Маркса от Голенева до Октябрьской революции, а также полностью по улице Советской.

Водителей просят по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным. Он, кстати, будет ходить дольше обычного - до 00 часов 30 минут.

- До этого времени будут работать 55 троллейбусов. 35 из них будут двигаться по маршрутам № 1, 2 и 9 и ожидать людей после концерта на остановках на проспекте Карла Маркса. 10 троллейбусов будут ездить по маршрутам № 7 и 8, - говорит Виталий Кишкинёв. - Дольше обычного будут работать и около 400 единиц коммерческого транспорта, курсирующих по маршрутам №№ 14, 15, 21, 29, 30, 31, 32, 37, 46, 48, 55 и 120м. Жители Михайловска смогут добраться домой на маршрутках 118Б и 119.

Кстати, для участников фестиваля, которые предъявят водителям бейдж, проезд будет бесплатным!

На время Международной студенческой весны в городе появятся и дополнительные парковочные места в трех точках выезда из города по адресам: улица Апанасенковская, 4, проспект Кулакова, 18Б и улица Доваторцев,64. Также припарковаться без проблем можно будет 7 июня в районе Владимирской площади. Дополнительные парковки обустроят по адресам: улица Западный обход, 64; улица Западный обход, 68А; пересечение проспекта Российского и улицы Тухачевского; по проспекту Российскому от улицы Тухачевского до улицы Перспективная.

Один из новых арт-объектовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

КАК ПРЕОБРАЗИЛСЯ СТАВРОПОЛЬ

- В прошлом году к Всероссийской студенческой весне мы закупили новое оборудование и сцену. Отремонтировали четыре дома культуры, обновили в двух домах культуры оборудование. В этом году полностью отремонтируем стадион «Динамо», внешнюю сторону площади Ленина, драматический театр, филармонию, дворец Гагарина. Это все останется в Ставрополе, для наших жителей, - ранее сообщал журналистам губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Кроме того, к Международной студвесне в Ставрополе установили 5 новых арт-объектов и 6 фотозон, обновили фасады зданий в центральной части города и высадили десятки тысяч цветов.

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КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА

В Ставропольский край лето пришло вовремя. Первые июньские дни отметились сильной жарой. Но к началу Международной студвесны небо над краевым центром затянули тучи.

- Предыдущая неделя была очень сухой и жаркой. Температура по краю местами достигала 37 градусов, - отмечает замначальника Ставропольского Гидрометцентра. - Наталья Клименко. На смену такой погоде приходят дожди, они ожидаются до 7 июня. При этом, на 5 июня объявлено штормовое предупреждение. Местами по краю пройдет сильный ливень, возможен град и порывы ветра до 23 метров в секунду.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Улицы и площади Ставрополя во время студенческой весны заполнят тысячи участников фестиваля и гостей города. Чтобы избежать происшествий, в регионе принимаются особые меры безопасности.

- Сотрудники полиции возьмут под охрану площадки фестиваля и организуют пропускной режим с использованием рамок металлодетекторов, - говорит инспектор по особым поручениям отдела информации и общественных связей краевого главка Светлана Сухорукова. - Также к охране правопорядка привлекаются добровольные народные дружины, которые совместно с полицейскими будут патрулировать улицы города. На время фестиваля в Ставрополе вводится запрет на использование квадрокоптеров и дронов.

КСТАТИ

О том, как проходит Международная студенческая весна в Ставрополе, вы можете узнавать каждый день в программе "КРАЙности" на радио "Комсомольская правда" (105,7 FM в Ставрополе и 88,8 FM в регионе КМВ, а таже на нашем сайте). Каждый день в 11 часов в нашем эфире - Дневник Международной студенческой весны стран БРИКС и ШОС!