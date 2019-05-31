В Ставрополе из-за студвесны перекроют дороги

СЕГОДНЯ 12:46 2019-05-31T12:46:55+03:00

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В Ставрополе по случаю проведения международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" введут ограничения для автолюбителей.

Как информирует краевое управление ГИБДД, с 23:59 3 июня до 23:59 9 июня будет прекращено движение транспорта по улице Морозова от улицы Артёма до улицы Маршала Жукова, по улице Маршала Жукова от Ленина до Дзержинского, по переулку Зоотехническому от Мира до Ленина.

С 3 по 6 июня и 8 числа с 17:00 до 23:59 закроют улицы Артёма, Морозова, Дзержинского, Октябрьской Революции, Кавалерийской, Булкина, Советской, Карла Маркса.

8 июня с 06:00 до 10:00 нельзя будет проехать по улицам Дзержинского, Октябрьской Революции, Булкина, Советской.

А 7 июня с 17:00 до 23:59 будет прекращено движение по проспекту Российскому от улицы Тухачевского до улицы Юго-Западный обход.

- Убедительно рекомендуем не пользоваться личным транспортном для посещения массовых мероприятий и по возможности передвигаться на общественном, - добавляют в УГИБДД Ставропольского края.

ИСТОЧНИК KP.RU