2019-05-31T12:46:55+03:00
Общество

В Ставрополе из-за студвесны перекроют дороги

Рассказываем, где ограничат проезд
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставрополе по случаю проведения международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" введут ограничения для автолюбителей.

Как информирует краевое управление ГИБДД, с 23:59 3 июня до 23:59 9 июня будет прекращено движение транспорта по улице Морозова от улицы Артёма до улицы Маршала Жукова, по улице Маршала Жукова от Ленина до Дзержинского, по переулку Зоотехническому от Мира до Ленина.

С 3 по 6 июня и 8 числа с 17:00 до 23:59 закроют улицы Артёма, Морозова, Дзержинского, Октябрьской Революции, Кавалерийской, Булкина, Советской, Карла Маркса.

8 июня с 06:00 до 10:00 нельзя будет проехать по улицам Дзержинского, Октябрьской Революции, Булкина, Советской.

А 7 июня с 17:00 до 23:59 будет прекращено движение по проспекту Российскому от улицы Тухачевского до улицы Юго-Западный обход.

- Убедительно рекомендуем не пользоваться личным транспортном для посещения массовых мероприятий и по возможности передвигаться на общественном, - добавляют в УГИБДД Ставропольского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Грозном перестанут существовать Октябрьский и Ленинский районы
На Ставрополье водитель такси разбился в аварии
МРСК Северного Кавказа обеспечит беспербойное энергоснабжение всех пунктов приема ЕГЭ
В Ессентуках попался на взятке заместитель руководителя Ростехнадзора
Ставрополец с помощью трактора украл у земляка дом
В Северной Осетии произошло ДТП с участием полицейских
Подозреваемому в финансировании террористов экс-заместителю главы полиции Махачкалы продлили арест
В Дагестане дрифтер задавил ребёнка и попал на видео
Продолжается регистрация участников «Зелёного Марафона»
На Ставрополье грузовик снес патрульную машину с инспекторами
В Таджикистан из Ставрополя выдворили мигранта-вербовщика
Кадыров подарил 50 квартир в Грозном жителям чеченского поселка
На Ставрополье поставили рекорд высоты полета на аэростате
Самолет "Москва-Грозный", экстренно севший в Шереметьево, улетел в Чечню
Стала известна дата выборов губернатора Ставропольского края 2019
В Минераловодском округе летом организованно отдохнут и поработают около 10 000 школьников
В Ставрополе пять человек пострадали в аварии BMW и «Лады»
Петербуржца, не сообщившего о готовящемся теракте, оштрафовали на 20 тысяч рублей
В "Шереметьево" экстренно вернули лайнер, вылетевший из Москвы в Грозный
На 16-летнего ставропольца завели уголовное дело за продажу наркотиков
Ставрополец изнасиловал и забил до смерти собственного отца
На Ставрополье поймали мужчину с крупной партией боеприпасов
В селении Дагестана мальчик едва не погиб от укуса змеи
В жилом доме Ставрополя упала стена
У реки в Кабардино-Балкарии пропал 3-летний ребенок
Депутата гордумы Ставрополя лишили должности