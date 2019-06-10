Отец Дзагоева: "Про переезд в Мексику сын молчит"

Игрок ЦСКА Алан Дзагоев готовится покинуть клуб и стать первым легионером в чемпионате Мексики. Как сообщают мексиканские СМИ, речь идет про подписание контракта с одним из ведущих футбольных клубов "Тигрес".

Как рассказал "КП-Северный Кавказ" отец полузащитника из Северной Осетии, сын пока остается в России и "про переезд в Мексику молчит".

- Алан сейчас в Москве, - поделился Тарел Дзагоев. - Подробности про свою будущую спортивную карьеру он не сообщал.

Иностранцы уже горячо ждут российского футболиста и оставляют в фан-группах имени Дзагоева следующие комментарии:

- Welcome to Tigres UANL (Добро пожаловать в "Тигрес УАНЛ", - пишут пользователи. - "Vente a Tigres, Alan (Приходите к тиграм).

Отметим, что соглашение с ЦСКА остается в силе до 1 июля 2019 года, и по правилам ФИФА за полгода до его завершения футболист имеет полное право искать новый клуб и вести переговоры об уходе на правах свободного агента.

Ранее предполагалось, что компромисс с армейцами все-таки будет достигнут, и Алан Дзагоев, как сам того хотел, продолжит играть за московский ЦСКА. Но, видимо, финансовый вопрос и претензии по реабилитации перевесили желание. Напомним, еще в апреле текущего года Дзагоев заявил, что его не устраивают условия контракта, согласно которым, платить ему будут не как хавбеку, а как игроку дубля, и реабилитироваться после травмы крестообразных связок надо будет за свой счет.

За ЦСКА Алан Дзагоев отыграл 250 матчей, в которых забил 52 гола и отдал 71 результативный пас. Страшный для футболиста разрыв крестообразной связки он получил 19 февраля 2018 года во время товарищеского матча с испанской "Картахеной". А позже на открытии мундиаля на 24-й минуте первого тайма матча с Саудовской Аравией Алан вдобавок заработал повреждение мышц бедра.

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