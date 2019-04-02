Алан Дзагоев хочет покинуть ЦСКА из-за слишком маленькой зарплаты

Полузащитник московского ЦСКА, уроженец Северной Осетии Алан Дзагоев собирается покинуть клуб этим летом в статусе свободного агента. Об этом сообщает telegram-канал Sport Inside, подчеркивая, что причиной ухода стали неприемлемые для спортсмена условия нового контракта, по которому ему начнут платить уже не как хавбеку, а как игроку дубля, а реабилитироваться после травмы крестообразных связок придется за свой счет.

При этом отец футболиста рассказал "КП-Северный Кавказ", что пока не слышал от сына таких новостей:

- Сейчас Алан проходит реабилитацию в Москве. Я не слышал о его намерении уйти из ЦСКА. И ранее никаких разговоров о возможной смене клуба Алан не заводил, - сказал Тарел Дзагоев.

С его же слов, в столице спортсмен живет и восстанавливается вместе с супругой и все слухи о расставании Заремы и Алана беспочвенны.

Алан Дзагоев родом из Владикавказа и за ЦСКА играет с 2008 года. Тяжелую травму, из-за которой он до сих пор остается под наблюдением специалистов, футболист получил 19 февраля 2018 года во время товарищеского матча с испанской "Картахеной". С поля его забрали на носилках. Врачи диагностировали разрыв крестообразной связки.

А потом, напомним, он получил повреждение мышц бедра на 24-й минуте первого тайма матча с Саудовской Аравией во время открытия мундиаля.

К испанцам Дзагоева из-за этого не пустил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Но в матче с Хорватией футболист не просто сыграл, а совершил маленькое чудо в критический для команды момент. На 115 минуте с его подачи защитнику Марио Фернандесу штрафной мяч оказался в воротах соперников, сравняв счет 2:2. Он же забил потом хорватам во время серии пенальти.

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