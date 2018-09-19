2018-09-19T14:33:28+03:00
Общество

"Мы счастливы вместе": Дзагоев и его жена опровергли расставание

Звездная пара назвала информацию в СМИ ложью
Алена БЕЛЯЕВА
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Алан и Зарема не планируют разводитьсяАлан и Зарема не планируют разводитьсяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Известный футболист Алан Дзагоев на своем официальном сайте написал обращение к поклонникам и рассказал, что в СМИ наврали о его разводе с Заремой.

- Сейчас мы с ЦСКА в Чехии, готовимся к старту в Лиге Чемпионов. Зарема с детьми – в Беслане, в гостях у моих родителей. Обращаюсь к тем, кому не дает покоя наша жизнь: в нашей семье все хорошо, мы счастливы и любим друг друга. Я футболист и понимаю, что это публичная профессия, поэтому всегда готов к общению на профессиональные темы. Но свою семью я хочу оградить от лишнего внимания. Это самое дорогое, что есть в моей жизни. Общественности вполне достаточно знать то, что мы счастливы вместе, - написал спортсмен.

Зарема также подтвердила слова супруга. Женщина отметила, что у них с Аланом счастливая семья и двое детей, которые растут в абсолютной любви и уважении.

Супруга спортсмена считает, что слухи о их паре распространяются из-за того, что у них нет аккаунтов в социальных сетях и поэтому недобросовестные издания распускают сплетни и слухи.

- Мы не стремимся к публичности, семейным фотосессиям и интервью. Алан – любящий и заботливый муж и отец, который все свободное время проводит со мной и детьми. Он профессионал, футбол – дело всей его жизни, поэтому он всегда ответственно относился и относится к спортивному режиму. Я люблю своего мужа, горжусь им и уважаю его спортивные достижения, - подытожила Зарема.

Напомним, несколько дней назад появилась информация, что Зарема забрала детей и ушла от Дзагоева из-за его пьяных выходок. "Комсомолке" удалось дозвониться отцу спортсмена, который первым опроверг данную информацию и заявил, что у его сына и невестки все хорошо.

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