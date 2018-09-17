Жена Алана Дзагоева ушла от него из-за пьяных выходок футболиста

СЕГОДНЯ 22:29 2018-09-17T22:33:48+03:00

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Друзья семьи Алана Дзагоева и Заремы Абаевой рассказали, что пара уже несколько месяцев не живет вместе. Несмотря на то, что футболист пытался скрыть возникшие с женой разногласия, их проблемы все же стали достоянием общественности.

Оказалось, что еще в прошлом году между супругами начали постоянно происходить конфликты. Тогда отец футболиста уверял, что Алан и Зарема просто немного поссорились, но серьезной размолвки между ними не было.

На самом деле, женщина еще до Нового года вместе с детьми переехала к своим родителям во Владикавказ. Сейчас пятилетняя Элана и двухлетний Хетаг живут вместе с мамой у бабушки и дедушки.

По информации одной их знакомых пары, Зарема не выдержала взрывного характера своего супруга. Оказалось, что под воздействием алкоголя Алан Дзагоев совершенно перестает себя контролировать. Доходило до такого, что он мог прилюдно оскорбить жену. Абаева не смогла вытерпеть подобное отношение и решила уехать.

Кстати, слухи о сложном характере футболиста появились практически сразу после его свадьбы на Зареме. В 2012 году влюбленные сначала отметили это торжественное событие в Москве, где жил спортсмен, а потом повторили праздник во Владикавказе. На мероприятие пришло более двух тысяч гостей, а жених, которому надоел шум и внимание приглашенных, просто взял и ушел.

Кризис в отношениях супругов усугубляет еще и то, что мать Заремы негативно настроена против зятя. Женщина уверена, что он не подходящая пара для ее дочери.