"Никто никуда не уходил": отец Дзагоева рассказал, что происходит в семье сына

СЕГОДНЯ 13:03 2018-09-18T14:05:25+03:00

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Вот уже второй день в интернете бурно обсуждают личную жизнь игрока сборной России Алана Дзагоева. Дело в том, что "Экспресс-газета" напечатала информацию о проблемах в семье известного футболиста.

Подруга семьи рассказала изданию, что супруга ушла от спортсмена и вместе в детьми переехала обратно во Владикавказ. По ее словам, все произошло из-за того, что под воздействием алкоголя Дзагоев позволяет себе резкие высказывания и необдуманные поступки.

К примеру, однажды Алан вместе с другими футболистами почти всю ночь провел в стриптиз-клубе, где переборщил со спиртным. Спортсмен еле шел, но при этом пытался сесть за руль своей машины и самостоятельно поехать домой. В итоге, его повез охранник заведения.

Да и уход с собственной свадьбы, на которой гуляло более двух тысяч человек, говорит о многом. Тогда спортсмен просто устал от шумной обстановки и постоянного общения и покинул главный праздник своей семейной жизни.

Вот только, несмотря на рассказы о проблемах в отношениях Алана и Заремы, отец футболиста уверен - это все неправда. Он поведал "Комсомольской правде на Северном Кавказе", что никаких проблем с супругой у его сына нет:

- Все это выдумки. У них очень крепкая семья. Никто не уходил никуда. Они сейчас дома, у меня. Все хорошо. А на тех, кто распускает такие слухи, надо в суд подавать, - сказал Елизар Дзагоев.

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