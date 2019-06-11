2019-06-11T11:08:41+03:00
Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на танкере в порту Махачкалы

На месте происшествия работают правоохранители
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Фото с места происшествия МЧС РД.Фото с места происшествия МЧС РД.
Изменить размер текста:

Следователи завели уголовное дело по факту гибели членов команды танкера в Махачкале. Об этой информации сообщает пресс-служба Южного следственного управления СК РФ.

- Возбуждено дело по факту гибели двух и более лиц на морском судне в Махачкалинском порту. Следствие ведется по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - уточнили правоохранители.

По данным пресс-службы, в результате сильного хлопка газа с последующим возгоранием на танкере погибли три моряка. Следователи и криминалисты уже работают на месте происшествия. Устанавливается точная причина возгорания данного судна.

Ранее сообщалось о трех погибших и трех пострадавших в результате взрыва моряках. Один из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии с сильнейшими ожогами. За его жизнь борются врачи.

Известно, что взрыв произошел около 4 часов утра 11 июня во время перекачки нефтепродуктов с танкера в портовые хранилища. В машинном отделении по неизвестной причине внезапно взорвалась газовоздушная смесь. Затем началось сильное возгорание, попавшее на видео. Его смогли потушить пожарные.

Танкер, на котором произошел взрыв, является судном под российским флагом. По предварительным данным, корабль принадлежит "Волжскому пароходству".

Видео с места взрыва на танкере в Махачкале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Главное — верить! Самое сложное впереди»: выпивший «Крота» вместо сока самарец рассказал, как справиться Бари Алибасову
Павел Рубан сжег свои внутренние органы прямо перед Новым годом, он, как и известный продюсер, перепутал обычный напиток с щелочным раствором
Новости 24
Больше 700 тысяч заработала псевдоинвалид на Ставрополье
Пожар оставил без крова 10 семей в Ингушетии
На Ставрополье 4 года разыскивают мужчину, исчезнувшего после работы на ферме
С полей Ставрополья начали собирать урожай
На Ставрополье до конца года откроют три новых детсада
Трассу "Кавказ" реконструируют досрочно
Ставропольский предприниматель попал под статью за 50 тонн поддельного сыра
Дело коррумпированного министра связи Дагестана передали в суд
Лечебных лошадей "Бориса" и "Октаву" украли на Ставрополье
В поселке Анджиевский капитально отремонтировали и благоустроили дворы
В августе в Ессентуках состоится рок-фестиваль «Железный таз»
В Петербурге нашли расфасованного по мешкам дагестанца
«ЕвроХим» открыла новый завод по производству аммиака в Ленинградской области
Козлы разгромили ставропольское кладбище
Губернатор проверил ход реконструкции парка в Минеральных Водах
В Дагестане из-за горящего поля произошла авария с 8 автомобилями
«ГАЗель» сорвалась в реку в Дагестане