Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва на танкере в порту Махачкалы

Следователи завели уголовное дело по факту гибели членов команды танкера в Махачкале. Об этой информации сообщает пресс-служба Южного следственного управления СК РФ.

- Возбуждено дело по факту гибели двух и более лиц на морском судне в Махачкалинском порту. Следствие ведется по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - уточнили правоохранители.

По данным пресс-службы, в результате сильного хлопка газа с последующим возгоранием на танкере погибли три моряка. Следователи и криминалисты уже работают на месте происшествия. Устанавливается точная причина возгорания данного судна.

Ранее сообщалось о трех погибших и трех пострадавших в результате взрыва моряках. Один из пострадавших находится в больнице в тяжелом состоянии с сильнейшими ожогами. За его жизнь борются врачи.

Известно, что взрыв произошел около 4 часов утра 11 июня во время перекачки нефтепродуктов с танкера в портовые хранилища. В машинном отделении по неизвестной причине внезапно взорвалась газовоздушная смесь. Затем началось сильное возгорание, попавшее на видео. Его смогли потушить пожарные.

Танкер, на котором произошел взрыв, является судном под российским флагом. По предварительным данным, корабль принадлежит "Волжскому пароходству".