В Чечне одаренного выпускника убило током при позировании на вышке линии электропередач

В Чечне одаренный ученик 11 класса гимназии №5 в городе Урус-Мартан трагически погиб от удара током на вышке линии электропередач. 9 июня выпускник Мурад Бекмурзаев забрался на столб ради эффектного снимка и разряд получил при спуске - задел ногой провод под напряжением. Последний в его жизни кадр разлетелся по сети:

В республике говорят, что парень полез на столб после пробежкиФото: СОЦСЕТИ

В гимназии говорят, что парень здорово учился и собирался поступать в МГУ. Хоронили Мурада почти всем городом:

В Чечне одаренного выпускника убило током во время подтягивания на столбе высоковольтной линии.

Отметим, что ранее его гибель объяснили пытками в отделении полиции. Якобы 11-классник был одним из участников массовой драки в Старопромысловском районе Грозного, где сдавшие ОГЭ 9-классники схлестнулись с правоохранителями. Но официальные представители МВД Чечни слух уже опровергли и, с их слов, погиб юноша во время подтягивания на столбе высоковольтной линии:

- Информация, распространяемая в социальных сетях о том, что выпускник 11 класса, проживающий в городе Урус-Мартане, погиб в ходе конфликта, произошедшего несколько дней назад, не соответствует действительности, - сказали в пресс-службе ведомства. - Мурад Бекмурзаев, 2001 года рождения, умер 9 июня текущего года от электротравмы, полученной им в результате поражения электрическим током, когда он пытался подтянуться на столбе высоковольтной линии, расположенной на южной окраине Урус-Мартана.

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