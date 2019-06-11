Должность министра МВД за $6 млн: завершено расследование дела полковника Хизриева

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела полковника полиции Магомеда Хизриева, который собирался купить кресло министра МВД Дагестана за 6 миллионов долларов. Как сообщил «КП - Северный Кавказ» близкий к следствию источник, подозреваемого «заложил» подельник.

— В окончательной редакции обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ — «приготовление к даче взятки в особо крупном размере». Следствие уверено, что сможет доказать, что Хизриев собирался купить должность министра МВД за $6 миллионов, — сообщил собеседник.

Полковник пытался купить кресло министра МВД за 6 миллионов долларов.

Желание Хизриева было отнюдь не беспочвенным. 24 года он проработал в органах, участвовал в боевых действиях и спецоперациях, защищал Дагестан от вторжения террористов Шамиля Басаева в 1999 году. Заслуженный полицейский дослужился до звания полковника и высокой должности начальником оперативно-розыскной части управления собственной безопасности (УСБ) МВД Дагестана. При этом нынешний глава МВД Дагестана Абдулрашид Магомедов как раз достиг предельного возраста службы — ему исполнилось 60 лет. Теперь министр заключает с государством годичные контракты.

Следствию Хизриева сдал Гор Чудопалов, которого следователи считают другом полковника. Он занимался «решением вопросов» на самом высоком уровне и сам находится под следствием по этому и другим уголовным делам. Например, через него украинский делец Павел Климец, вместе с директором принадлежащей ему алкогольной компании «Олимп», пытались вернуть контроль над активами в Крыму. В итоге их арестовали в момент передачи взятки в Москве.

Документы полковника

По сведениям следствия, через цепочку посредников Хизриев собирался передать 6 миллионов долларов «наверх», получив заветный пост. Однако арестованный Чудопалов дал показания и полковника арестовали.

Защита настаивает, что, несмотря на заслуги Хизриева он никак не мог претендовать на высокий пост. Для этого нужно состоять в кадровом резерве президента, а Хизриев вышел из него в 2016 году.

Напомним, что Хизриева задержали в июне прошлого года. СКР утверждал, что первая часть шестимиллионного транша — 2 миллиона долларов, уже была передана в 2017 году. Однако позже стали говорить лишь о миллионе рублей. В конечной редакции дело обрело совершенно другой поворот и теперь Хизриев обвиняется лишь в «покушении на дачу взятки».

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