«Синтоловый качок» вернулся к участнице Дома-2, которая бросила его перед свадьбой

«Синтоловый качок» возобновил отношения с Олесей Малибу и набил татуировку с ее именем. Встреча качка и Малибу произошла вечером после съемки. Терешин опубликовал историю, в которой сказал, что пойдет прогуляться с «любимой стрекозочкой» по Кузнецком мосту. Там они танцевали в пеленках под «Капитал» Ляписа Трубецкого, задирая подолы самодельных платьев и привлекая внимание прохожих.

Затем качок выложил историю, где признавался Олесе Малибу в любви и возбужденно подзывал к себе. Терешин также заявил, что у него «играют гормоны» и что он все сделает ради девушки. Следом Олеся Малибу выложила у себя в профиле видеоролик, на котором «синтоловый качок» показывает свою новую татуировку с её именем. Попутно он признается, что спал со своей бывшей пассией Мальвиной, но теперь «подумал и решил», что ему важней отношения с человеком, которого он знает больше года. Малибу сначала не поверила словам качка, вспоминая его связи с «женщинами с пониженной социальной ответственностью».

Но Терешин «подумал и решил», что если он делает татуировку, то значит, готов к серьезным отношениям с Олесей. В описании к ролику Малибу пригрозила Мальвине и назвала её девушкой «на пару раз».

Мальвина же в ответ заявила: когда Терешин был в душе, ему звонила Малибу. Узнав об измене, Мальвина уехала из Балашихи, где жила с Терешиным. Затем они показала мягкие игрушки, которые поддерживают её в горе, и попутно продемонстрировал свое нижнее белье. Также Мальвина предрекла Кириллу и Олесе на скорое расставание, назвав поступок Терешена «не крутым».