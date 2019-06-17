2019-06-17T17:12:19+03:00
Происшествия

В Северной Осетии женщина 23 года мучилась от адской боли, из-за забытых в животе хирургических зажимов

Езета Гобеева до сих пор живет с ними внутри
Евгения СОКОРЕВА
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Минздрав республики ведет разбирательствоМинздрав республики ведет разбирательство
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Во Владикавказе у местной жительницы нашли в животе огромные металлические зажимы. Случайно! Через 23 года с кесарева сечения женщине сделали рентген. Врачи не поверили своим глазам. Спросили: "А у вас в кармане ножницы?". Пациентка вопрос не поняла, но увидев снимок осознала страшную истину. Оказывается, все эти годы ее мучили адские боли из-за оставленных после операции в 1996 году хирургических зажимов.

Со слов самой Езеты Гобеевой, она неоднократно ходила к врачам из-за этого, но те просто назначали обездоливающие препараты.

- Такие адские боли были! И сейчас таблетки пью, - плачет женщина.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе Министерства здравоохранения Северной Осетии, ведомство уже проводит проверку в Республиканской клинической больнице.

- Идет разбирательство, - сказала Ирина Абаева. - Ситуацию держит на контроле министр.

Отмечается, что глава республиканского минздрава Тамерлан Гогичаев пообещал решить все финансовые вопросы, касаемые лечения и предстоящей операции. Извлекать зажим будут в Бесланском медцентре. В настоящее время Езета Гобеева готовится к операции и собирает все необходимые бумаги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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