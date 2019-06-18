"Металлоискатель звенел всегда": как женщина 23 года жила с хирургическим зажимом в животе

Евета Гобеева из Северной Осетии, прожившая 23 года (!) с хирургическим зажимом в животе, готовится к его извлечению. Ее супруг рассказал "КП-Северный Кавказ", что вместе с женой они находятся в Северо-Кавказском многопрофильном медицинском центре в Беслане и ждут операции.

- В 1996 году в Республиканской клинической больнице во Владикавказе Евете делали кесарево сечение и оставили в животе металлические зажимы. Мы жили в селе, поэтому из-за возникших болей она ходила в Фельдшерско-акушерский пункт, а потом в районную больницу, где просто прописывали обезболивающие. Делали УЗИ, ножницы оно не показало, - рассказал Леонид Георгиевич. - В магазинах, на вокзалах, когда она проходила, рамка металлоискателя постоянно звенела, но мы списывали это на то, что в карманах мелочь какая-то осталась, может, ключи, в ушах серьги.

Врачи списывали проблемы со здоровьем на возраст. Но самое удивительное, что правду узнали случайно.

- Евета обратилась к врачам с жалобой на колено. Ей сказали: помажьте, полечитесь, потом сделаем МРТ. Хорошо, что не сделали! Даже не представляю, чем это могло закончиться! Назначили в итоге рентген, но врача не было. Встретили его потом случайно в коридоре, сейчас понимаю, что это судьба нас свела. А он отправил делать дополнительный снимок тазовой кости. Рентгенолог была в шоке. Выбежала за женой и кричит: "А у вас в карманах ножницы есть?!". Супруга показала, что нет. А она: "У тебя внутри ножницы!" Жена заплакала навзрыд. Всей поликлиникой успокаивали, - продолжает Леонид Георгиевич.

Евета Гобеева, как вспоминает супруг, страшно мучилась все эти годы. И за ее подорванное здоровье, уверен он, кто-то должен отвечать:

- Будем нанимать юриста. Страдала 23 года! До сих пор таблетки пьет. Печень посадила на всех этих препаратах. Кашу кто заварил, пусть ответит! Но врач, которая оперировала тогда, кажется, умерла.

А ЕЩЕ БЫЛИ СЛУЧАИ

- У 32-летней жительницы Новосибирска Елены Хмелевой во время эндоскопической операции в плече забыли крючок и электрод. Женщина собирается решать дело через суд, требуя выплату моральной компенсации.

- 24 дня жительница Санкт-Петербурга прожила с простыней внутри после родов. Живот у Юлии Селиной не только не становился меньше с рождением сына, но стал увеличиваться. Преследовали невероятные боли. Простыню извлекли, дело дошло до суда, но в итоге после всех тяжб гинеколог избежала уголовного преследования, а операционная медсестра была оправдана.

- Житель Башкирии 17 лет ходил с 15-сантиметровым хирургическим зажимом в кишечнике, который забыли во время операции медики, и в итоге это привело его к гибели. Жена погибшего отсудила у больницы полмиллиона рублей

- 20-сантиметровый зажим полгода мучил женщину в Красноярске. Но следствие посчитало, что вред здоровью причинен легкий. Женщине удалось отсудить лишь 780 тысяч вместо запрошенных ей 3,5 млн рублей.

- Врачи из медицинского центра университета Вашингтона забыли в пациенте 32-сантиметровый ретрактор, которым расширяют раны во время операций. С ним пациент ходил 2 месяца. В итоге медцентр выплатил ему компенсацию почти в 100 тысяч долларов.

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