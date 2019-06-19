«Гнался за гангстерами с одним патроном»: двое дагестанцев сорвали грузинской мафии крупное ограбление

Двое дагестанцев, ставшие свидетелями нападения грузинской мафии в Стамбуле, отбили нападение гангстеров. Во время ограбления фирмы грузоперевозок «Cargo» отец и сын отказались встать на колени и оказались втянуты в вооружённый конфликт.

— Это простая дагестанская семья, работают, денег не много. Сын Исрафил отлично учился в университете Ибн Халдуна в Стамбуле. Недавно к нему в гости приехал отец семейства Хаджиясулав, — рассказал «КП - Северный Кавказ» друг семьи Исаковых Нажмудин Нажмудинов.

Отец и сын вместе сложились, чтобы оплатить учёбу сестры в аспирантуре медакадемии в Москве. Пойти решили в фирму «Cargo-Express», при одном из отелей Стамбула — её хозяином был знакомый отца семейства.

— Он тоже дагестанец, поэтому к нему пошли. Знали, что он сам сейчас в России. Хотели попросить, чтобы здесь деньги отдать, а он там просто с карточки на карточку деньги перевёл, — объясняет собеседник «КП».

С представителем фирмы беседовали по-дружески, обо всём договорились. И посылку запечатали — Исрафил приготовил подарки невесте, на которой 30 июля должен был жениться.

Дагестанцы отбили нападение грузинской мафии в Стамбуле.

— В этот момент трое ворвались с пистолетами. Направили на людей. Сказали на колени встать. Но Хаджиясулав не смог — кровь взыграла. Попытался выбить оружие из рук одного преступника. Началась драка, в которой его ранили в живот, — объяснил Нажимудин.

Исрафил бросился на помощь отцу и смог ранить отобранным у членов банды ножом главаря грузинских гангстеров — 56-летнего Тенгиза Пхакадзе. Увидев, что босс истекает кровью, бандиты пустились наутёк.

— Когда Исрафил понял, что отец ранен в живот, он схватил лежавший на полу пистолет, выпавший из рук главаря во время драки, и бросился в погоню. К нему присоединился охранник гостиницы. Вместе они нагнали бандитов, но те стали отстреливаться.

Охранник тут же спрятался за машину, а горячий дагестанец под пулями выцеливал один роковой выстрел. У него был лишь один шанс отмстить за отца — в пистолете остался лишь один патрон. Исрафил попал в отстающего из-за ранения главаря, но продолжить преследование дагестанец не мог.

— Главарь бандитов истёк кровью и умер. А Исрафил бросился к отцу. Он бежал, думая, что ему совсем плохо. Чтобы попрощаться бежал, — рассказывает друг семьи. — Но оказалось, что Хаджиясулав жив. Его спасли врачи. Удалили почку, зашили желудок. Сейчас ему уже гораздо лучше, опасности для жизни нет.

Дагестанец застрелил главаря банды, ранившего его отца.

В больнице храброго дагестанца задержала полиция. Главный вопрос — как расценивать эпизод с погоней за бандитами. Если прокуратура решит, что он выходит за границы самообороны, Исрафилу грозит уголовный срок. И молодой человек на несколько лет «опоздает» на собственную свадьбу.

Местные силовики признают храбрость парня и стараются всеми силами помочь. Оказалось. что погибший гангстер Пхакадзе — член влиятельной грузинской мафиозной группировки. Гангстеры знали, что в этот день в офисе будет огромная сумма денег и пришли совершить крупное ограбление. Но просчитались.

Подельникам убитого удалось скрыться. Полицейские, опасаясь за жизнь раненного Хаджиясулава, выставили охрану у его палаты. По их мнению, грузинская мафия может попытаться отмстить храбрым дагестанцам.