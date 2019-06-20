2019-06-20T16:21:19+03:00
Общество

В Карачаево-Черкесии построят две новые малые ГЭС

Республика сможет решить проблему энергетической безопасности
Марина СЕРГЕЕВА
Поделиться:
На реке Кубань построят две малые ГЭС. Фото: сайт главы КЧР.На реке Кубань построят две малые ГЭС. Фото: сайт главы КЧР.
Изменить размер текста:

В Карачаево-Черкесии в станице Красногорской прошла торжественная церемония закладки первого кубометра бетона в основание новых малых гидроэлектростанций. Старт строительству дали глава КЧР Рашид Темрезов и прибывший в республику с официальным визитом председатель правления ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов.

Николай Шульгинов и Рашид Темрезов. Фото: сайт главы КЧР.

Николай Шульгинов и Рашид Темрезов. Фото: сайт главы КЧР.

Благодаря двум малым гидроэлектростанциям, которые возведут на реке Кубань, удастся сбалансировать выработку и потребление электроэнергии в республике, решить проблему энергозависимости и энергобезопасности Карачаево-Черкесии.

Глава РусГидро пожелал всем участникам строительства успехов в реализации столь важного проекта, отметив, что строительство новых малых ГЭС позволит достичь 50%-ного уровня покрытия потребностей электроэнергией в республике.

- Это водохранилище минимизирует суточную неравномерность, устранит колебания воды при работе Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. Считаю, что тот проект, который мы собираемся реализовывать, требует больших усилий не только компании «РусГидро», но и правительства республики и лично главы КЧР Рашида Бориспиевича Темрезова. Эта работа общая, совместная, требует напряжения и сил, - подчеркнул Николай Шульгинов.

Глава КЧР поблагодарил компанию «РусГидро» за ее инвестиционную деятельность в Карачаево-Черкесии. - Здесь рядом в конце 2016 года мы открывали уникальный для России гидротехнический объект - Зеленчукскую ГЭС-ГАЭС. И компания «РусГидро» показала, что очень ответственно подходит к реализации тех проектов, которые начинает, и доводит их до конца. Уверен, что сегодняшняя торжественная закладка первого куба бетона двух новых современных гидростанций - это еще один очень серьёзный шаг в развитии энергетики на территории Карачаево-Черкесии, Северо-Кавказского федерального округа и в целом России. Мощность каждой малой ГЭС составит 25 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии - 83,8 млн кВт·ч. Ввод новых гидроэлектростанций в эксплуатацию намечен на 2021 - 2022 гг. Карачаево-Черкесская Республика имеет огромный потенциал в развитии гидроэнергетики, и мы, конечно, будем этот потенциал использовать вместе с компанией «РусГидро», - сказал Рашид Темрезов.

Фото: сайт главы КЧР.

Фото: сайт главы КЧР.

Он поблагодарил компанию и за помощь в реализации важных социальных проектов, а значит, и вклад в развитие республики в целом. Глава КЧР сообщил, что компания «РусГидро» примет участие в развитии систем водоснабжения населенных пунктов Карачаевского и Усть-Джегутинского районов, что позволит существенно повысить уровень жизни населения этих районов.

- Я считаю, взаимоотношения между государственными органами республики и ПАО «РусГидро» очень продуктивны. Наши отношения - это дорога с двусторонним движением, которое приносит реальные плоды и результаты… РусГидро - сегодня надежный партнер для органов государственной власти. Это компания, которая все свои обязательства неукоснительно выполняет. Самое главное, что мы видим большой интерес к республике, и, учитывая потенциал, я уверен, что это не последнее наше строительство. У нас есть ряд проектов, над которыми мы будем работать, - сказал Рашид Темрезов.

По словам генерального директора РусГидро, компания готова реализовывать свои проекты и инвестировать в те регионы, руководство которых поддерживает и совместно работает.

- Сейчас в Карачаево-Черкесии у нас имеется полное понимание, в каких точках есть соприкосновение, где мы должны друг другу помогать, поэтому все должно получиться, - подчеркнул он.

КСТАТИ

После закладки первого кубометра бетона в основание новых ГЭС, глава КЧР и гендиректор «РусГидро» заложили капсулу времени и подписали памятную табличку, которая после ввода в эксплуатацию объекта останется на станции.

Фото: сайт главы КЧР.

Фото: сайт главы КЧР.

ВАЖНО!

Реализация инвестиционного проекта по строительству новых ГЭС позволит повысить налогооблагаемую базу - собственную часть дохода республики. Кроме того, новые объекты предоставят около сотни новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Владимир Владимирович, можете занять 350 тысяч?». 14 неожиданных СМС, которые пришли на прямую линию Владимира Путина
Во время Прямой линии на экранах зала, где она шла, высвечивались вопросы, присылаемые по СМС в режиме реального времени. "Комсомолка" собрала самые характерны из них [видео]
Новости 24
На Ставрополье без вести пропал больной мужчина
В Минеральных Водах 53 выпускника получили медали РФ
Уникальный метод лечения запатентовал ставропольский врач
В Ставропольской больнице ликвидировали последствия несчастного случая
На Ставрополье едва спасли от огня заказник "Бештаугорский"
Священник из Владикавказа взорвал Instagram
Правительство Дагестана запретило возить баранов на «Боингах»
II Международный конгресс по кибербезопасности: что угрожает финансовой отрасли?
Чиновники края осыпали золотом и серебром 306 ставропольских школьников
Ставрополье «напоит» села за 530 миллионов рублей
Еду «рассыпят» на юго-западе Ставрополя
Начальник хлебзавода из Ставрополья недодал в налоговую особо крупную сумму
Жуки атаковали Ставрополье
«Хабиб будет в США»: Нурмагомедов уедет из Дагестана готовиться к бою
Житель Владикавказа забрал часть миллиардного розыгрыша
Арктика прославила Железноводск
Мария Захарова: "Я никогда не говорила, что Чечня - прекрасный пример демократии"
Руководитель УК в Пятигорске «перехватил» 32 млн рублей
У спорткомплекса в Ессентуках скоро появится крыша
Кадыров ответил на претензии Путина во время Прямой линии
Заработать на семенах: лайфхак мошенника из Ставрополя
В Дагестане переплатили за ремонт дороги 34 миллиона рублей
Объездную дорогу вокруг Владикавказа обещают построить за три года
В Ставрополь привезут уникальную икону