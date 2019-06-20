В Карачаево-Черкесии построят две новые малые ГЭС

В Карачаево-Черкесии в станице Красногорской прошла торжественная церемония закладки первого кубометра бетона в основание новых малых гидроэлектростанций. Старт строительству дали глава КЧР Рашид Темрезов и прибывший в республику с официальным визитом председатель правления ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов.

Николай Шульгинов и Рашид Темрезов. Фото: сайт главы КЧР.

Благодаря двум малым гидроэлектростанциям, которые возведут на реке Кубань, удастся сбалансировать выработку и потребление электроэнергии в республике, решить проблему энергозависимости и энергобезопасности Карачаево-Черкесии.

Глава РусГидро пожелал всем участникам строительства успехов в реализации столь важного проекта, отметив, что строительство новых малых ГЭС позволит достичь 50%-ного уровня покрытия потребностей электроэнергией в республике.

- Это водохранилище минимизирует суточную неравномерность, устранит колебания воды при работе Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. Считаю, что тот проект, который мы собираемся реализовывать, требует больших усилий не только компании «РусГидро», но и правительства республики и лично главы КЧР Рашида Бориспиевича Темрезова. Эта работа общая, совместная, требует напряжения и сил, - подчеркнул Николай Шульгинов.

Глава КЧР поблагодарил компанию «РусГидро» за ее инвестиционную деятельность в Карачаево-Черкесии. - Здесь рядом в конце 2016 года мы открывали уникальный для России гидротехнический объект - Зеленчукскую ГЭС-ГАЭС. И компания «РусГидро» показала, что очень ответственно подходит к реализации тех проектов, которые начинает, и доводит их до конца. Уверен, что сегодняшняя торжественная закладка первого куба бетона двух новых современных гидростанций - это еще один очень серьёзный шаг в развитии энергетики на территории Карачаево-Черкесии, Северо-Кавказского федерального округа и в целом России. Мощность каждой малой ГЭС составит 25 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии - 83,8 млн кВт·ч. Ввод новых гидроэлектростанций в эксплуатацию намечен на 2021 - 2022 гг. Карачаево-Черкесская Республика имеет огромный потенциал в развитии гидроэнергетики, и мы, конечно, будем этот потенциал использовать вместе с компанией «РусГидро», - сказал Рашид Темрезов.

Фото: сайт главы КЧР.

Он поблагодарил компанию и за помощь в реализации важных социальных проектов, а значит, и вклад в развитие республики в целом. Глава КЧР сообщил, что компания «РусГидро» примет участие в развитии систем водоснабжения населенных пунктов Карачаевского и Усть-Джегутинского районов, что позволит существенно повысить уровень жизни населения этих районов.

- Я считаю, взаимоотношения между государственными органами республики и ПАО «РусГидро» очень продуктивны. Наши отношения - это дорога с двусторонним движением, которое приносит реальные плоды и результаты… РусГидро - сегодня надежный партнер для органов государственной власти. Это компания, которая все свои обязательства неукоснительно выполняет. Самое главное, что мы видим большой интерес к республике, и, учитывая потенциал, я уверен, что это не последнее наше строительство. У нас есть ряд проектов, над которыми мы будем работать, - сказал Рашид Темрезов.

По словам генерального директора РусГидро, компания готова реализовывать свои проекты и инвестировать в те регионы, руководство которых поддерживает и совместно работает.

- Сейчас в Карачаево-Черкесии у нас имеется полное понимание, в каких точках есть соприкосновение, где мы должны друг другу помогать, поэтому все должно получиться, - подчеркнул он.

КСТАТИ

После закладки первого кубометра бетона в основание новых ГЭС, глава КЧР и гендиректор «РусГидро» заложили капсулу времени и подписали памятную табличку, которая после ввода в эксплуатацию объекта останется на станции.

Фото: сайт главы КЧР.

ВАЖНО!

Реализация инвестиционного проекта по строительству новых ГЭС позволит повысить налогооблагаемую базу - собственную часть дохода республики. Кроме того, новые объекты предоставят около сотни новых рабочих мест.