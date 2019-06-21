Нападение 40 человек на центральную больницу в Ингушетии попало на видео

В Ингушетии продолжают расследовать вооруженное нападение примерно 40 человек на ЦРБ в Назрани. Все произошло прямо средь бела дня 19 июня. Вооруженная толпа мужчин, подъехавшая к больнице на нескольких автомобилях, ворвалась внутрь здания и, сломив сопротивление полиции и охраны, похитила раненного пациента из отделения травматологии. О его личности ничего не известно. В полиции и Следственном управлении СКР республики не раскрывают подробности происшествия.

Однако источник «КП-Северный Кавказ» в правоохранительных органах сообщил, что похищенный — родственник нападавших. Он был доставлен в ЦРБ после попытки его задержания по подозрению в вымогательстве крупной суммы. Во время задержания его ранили в ногу.

Нападение было настолько внезапным и массовым, что полицейским не помогли и выстрелы в воздух. Нападавшие избили семерых стражей порядка. Часть из них — до сих пор в стационаре ЦРБ с травмами.

Уголовное дело возбуждено по статье «Применение насилия к представителю власти», однако до сих пор никто из нападавших не задержан.