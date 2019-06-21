2019-06-21T23:42:53+03:00
Происшествия

Нападение 40 человек на центральную больницу в Ингушетии попало на видео

Нападавшие избили полицейских и выкрали своего раненого родственника средь бела дня [эксклюзивное видео]
Виталий КЛИМОВ
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Стоп-кадр нападения.Стоп-кадр нападения.
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В Ингушетии продолжают расследовать вооруженное нападение примерно 40 человек на ЦРБ в Назрани. Все произошло прямо средь бела дня 19 июня. Вооруженная толпа мужчин, подъехавшая к больнице на нескольких автомобилях, ворвалась внутрь здания и, сломив сопротивление полиции и охраны, похитила раненного пациента из отделения травматологии. О его личности ничего не известно. В полиции и Следственном управлении СКР республики не раскрывают подробности происшествия.

Однако источник «КП-Северный Кавказ» в правоохранительных органах сообщил, что похищенный — родственник нападавших. Он был доставлен в ЦРБ после попытки его задержания по подозрению в вымогательстве крупной суммы. Во время задержания его ранили в ногу.

Нападение было настолько внезапным и массовым, что полицейским не помогли и выстрелы в воздух. Нападавшие избили семерых стражей порядка. Часть из них — до сих пор в стационаре ЦРБ с травмами.

Уголовное дело возбуждено по статье «Применение насилия к представителю власти», однако до сих пор никто из нападавших не задержан.

Дерзкое похищение пациента в больнице Ингушетии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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