2019-06-22T14:22:22+03:00
Политика

Кадыров: "Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего 200 км"

Глава Чечни прокомментировал события в соседнем государстве
Виталий КЛИМОВ
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Рамзан Кадыров.Рамзан Кадыров.
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Глава Чеченской республики сообщил, что с тревогой следит за событиями, происходящими в Грузии. Он считает, что нет ближе соседей и нет другого государства, кроме России, которое быстрее всех протянет Грузии руку помощи.

- Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего 200 км. В России, согласно неофициальным данным, живет почти 1 миллион грузин. Наши народы связаны вековыми узами дружбы и единства, - написал Рамзан Кадыров в своем канале в Telegram.

Тем не менее Кадыров считает, что в последние годы в Грузии появились "вскормленные и выращенные США и Западом" политики, которые сделали смыслом своей жизни желание стравить два народа и превратить их в злейших врагов, посеяв рознь. И события последних дней - тому свидетельство. Кадыров уверен, что в Грузии сильно влияние "антироссийских политиканов", ищущих поводов для "истерии" против России. Чеченский политик призвал народ Грузии вспомнить, сколько стран и народов погубили Соединенные Штаты.

- Подогреваемые Западом силы устроили беспорядки в Тбилиси. А президент Грузии Саломе Зурабишвили не нашла ничего лучшего, чем обвинить во всем Россию, утверждая, что Москва заинтересована в расколе страны и ее общества. И эта речь произносилась на отчете перед послами США и западных стран. Госпожа президент глубоко заблуждается. Именно Россия заинтересована в том, чтобы в Грузии царили мир, единство и согласие, - заявил Кадыров.

- Аллах свидетель, мы в Чечне пытаемся наладить тесные связи с интеллигенцией, учеными, деятелями культуры Грузии. Всегда радушно принимаем их в Грозном, приветствуем обмен делегациями. Мы помним правило своих предков, что с соседом нужно жить в мире и согласии, - пишет чеченский лидер.

Однако Кадыров упомянул "провокации", которые пытались устроить грузинские органы на границе, мешая проезду чеченских жителей.

- Мы стремимся не поддаваться на эти провокации, - пишет Кадыров.

В конце своей речи глава Чечни напомнил, что только в прошлом году российские туристы потратили в Грузии 3,5 млрд долларов. И эффект от антироссийской риторики люди, зарабатывающие на российском турпотоке, почувствуют очень быстро, когда опустеют отели, пляжи и кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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