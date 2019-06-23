В Дагестане уничтожили двоих боевиков
Вчера около 10 часов вечера на участке трассы между селами Эндирей и Карланюрт в Хасавюртовском районе Дагестана сотрудники полиции попытались остановить ВАЗ 2109, на котором ехали двое вооруженных боевиков.
- На требование сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь, - сообщает Информационный центр НАК. - Ответным огнем оба террориста были уничтожены. В машине нашли автомат и пистолет.
Убитые были опознаны как жители Махачкалы, которые являлись сторонниками запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ.
- По указанию главарей ИГИЛ они купили огнестрельное оружие, автомобиль и собирались нападать на сотрудников правоохранительных органов, - поясняет в НАК.
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил спецподразделений нет.
В Дагестане уничтожены игиловцы.
ИСТОЧНИК KP.RU